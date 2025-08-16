Sistema Patria: bonos que pagan del 18 al 23 de agosto

El Ejecutivo Nacional, a través de la plataforma virtual del Sistema Patria, tiene prevista la asignación de una serie de bonos entre el 18 y el 23 de agosto de 2025.
La entrega de los estipendios se realizará de manera directa y gradual. Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.
¿Qué bonos pagará el Sistema Patria del 18 al 23 de agosto?
De acuerdo con el reporte mensual del Sistema Patria y sus canales aliados, entre los bonos sociales a pagar destacan:
- Gran Misión Chamba Juvenil por 669,40 bolívares
- Movimiento Social Somos Venezuela por 669,40 bolívares
- Ingreso contra Guerra la Guerra Económica: personal jubilado de la administración pública que no recibe el cestaticket, que pueda cobrar 112 dólares indexados o 15.008 bolívares según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).
- Ingreso contra Guerra la Guerra Económica: pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y Amor Mayor cobrarán 50 dólares indexados o 6.700 bolívares.
Nota: Los montos reflejados son solo un estimado, no oficial. El Ejecutivo Nacional es quien libera los pagos y establece los montos.
¿En qué sedes atienden a los beneficiarios del Sistema Patria?
A través de sus redes sociales, IVSS Pensionados Venezuela compartió las instancias de la Plataforma Patria que atienden a beneficiarios.
Sede institucional de Plataforma Patria:
Palacio de Miraflores, sede de la Vicepresidencia Sectorial para el Desarrollo Social y Territorial (Vice/Social), Caracas.
Sede municipal de Plataforma Patria Distrito Capital:
Edificio Centro Prestígio Giorgio, Avenida República Dominicana, Boleita Sur. La misma sede de la Alcaldía de Sucre, Gran Caracas.
Sedes regionales en los 365 municipios del país:
Salas situacionales de Somos Venezuela en alcaldías o bases de misiones.
Atienden mediante jornadas en sus localidades.
