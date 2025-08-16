Bolsillo

Sistema Patria: bonos que pagan del 18 al 23 de agosto

Los bonos que comenzará a pagar el Sistema Patria se entregan con un ajuste en sus montos.

Por Jheilyn Cermeño
Sabado, 16 de agosto de 2025 a las 01:29 pm

El Ejecutivo Nacional, a través de la plataforma virtual del Sistema Patria, tiene prevista la asignación de una serie de bonos entre el 18 y el 23 de agosto de 2025.

La entrega de los estipendios se realizará de manera directa y gradual. Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

¿Qué bonos pagará el Sistema Patria del 18 al 23 de agosto?

De acuerdo con el reporte mensual del Sistema Patria y sus canales aliados, entre los bonos sociales a pagar destacan:

  • Gran Misión Chamba Juvenil por 669,40 bolívares
  • Movimiento Social Somos Venezuela por 669,40 bolívares
  • Ingreso contra Guerra la Guerra Económica: personal jubilado de la administración pública que no recibe el cestaticket, que pueda cobrar 112 dólares indexados o 15.008 bolívares según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).
  • Ingreso contra Guerra la Guerra Económica: pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y Amor Mayor cobrarán 50 dólares indexados o 6.700 bolívares.

Nota: Los montos reflejados son solo un estimado, no oficial. El Ejecutivo Nacional es quien libera los pagos y establece los montos. 

¿En qué sedes atienden a los beneficiarios del Sistema Patria?

A través de sus redes sociales, IVSS Pensionados Venezuela compartió las instancias de la Plataforma Patria que atienden a beneficiarios.

  • Sede institucional de Plataforma Patria: 
    Palacio de Miraflores, sede de la Vicepresidencia Sectorial para el Desarrollo Social y Territorial (Vice/Social), Caracas. 

  • Sede municipal de Plataforma Patria Distrito Capital:
    Edificio Centro Prestígio Giorgio, Avenida República Dominicana, Boleita Sur. La misma sede de la Alcaldía de Sucre, Gran Caracas. 

  • Sedes regionales en los 365 municipios del país:  
    Salas situacionales de Somos Venezuela en alcaldías o bases de misiones. 
    Atienden mediante jornadas en sus localidades. 

