Estos son los bonos del Monedero Patria que pagarán del 11 al 16 de agosto: montos y registro

Una serie de bonos serán pagados a través del Monedero Patria del 11 al 16 de agosto a ciertos registrados en la plataforma digital.

Los estipendios forman parte de los programas sociales que entrega el Gobierno Nacional, así como del complemento del ingreso mínimo integral.

¿Cuáles son los bonos que se pagarán en el Monedero Patria?

Bono Único Familiar y Complementario : Agrupa beneficios de los programas de protección social, tales como Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández, 100% Escolaridad y otros; los beneficiarios reciben pagos por 630,00 bolívares, 1.260,00 bolívares y 1.890,00 bolívares.

Corresponsabilidad y formación: Dirigido a los empleados de la administración pública bajo una nómina especial. A principios de julio se otorgó por 12.260,00 bolívares, por lo que se espera que durante agosto supere la suma de los 13.000,00.

Ingreso Especial de Vacaciones de 6.160 bolívares (por confirmar).

de 6.160 bolívares (por confirmar). Ingreso contra la Guerra Económica: Trabajadores de la administración pública que reciben el cestaticket: viernes 15 de agosto, cobrarán 120 dólares indexados. En julio, el monto otorgado fue de 13.800 bolívares, por lo que se prevé que sea entregado con un monto superior, según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

Nota: Los montos reflejados son solo un estimado, no oficial. El Ejecutivo Nacional es quien libera los pagos y establece los montos.

¿Cómo registrarse en la Plataforma Patria?

Para formar parte de la Plataforma Patria y acceder a los bonos, primero debes ingresar a la página www.patria.org.ve y seguir estos sencillos pasos:

Ingresa a la web del Sistema Patria: ‘Usuario/contraseña’.

Selecciona el botón ‘Regístrate’.

Coloca datos como tu número de cédula, teléfono celular, sexo, fecha de nacimiento, solicita un código de validación, escribe el código de seguridad y haz clic en ‘Continuar’.

Valida tu número de teléfono con el código que te llegará por mensaje.

Coloca tus nombres y apellidos, correo electrónico, estado, municipio, parroquia y dirección exacta donde vives.

Coloca tu contraseña para ingresar.

Tu cuenta en la Plataforma Patria ya estará disponible.

