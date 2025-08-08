El bono por más de Bs.12.000 que comenzará a pagar Patria: sepa más

Suscríbete a nuestros canales

Próximamente, el Sistema Patria comenzará a pagar un bono por más de 12.000 bolívares a través de su monedero digital.

La asignación de este estipendio especial corresponde a los pagos complementarios del ingreso mínimo integral.

¿Cuál es el bono por más de Bs 12.000 que pagará el Sistema Patria?

De acuerdo con el cronograma de la plataforma digital, el beneficio social sería el Bono de Corresponsabilidad y Formación, dirigido a los empleados públicos.

A principios de julio se otorgó por 12.260,00 bolívares, por lo que se espera que durante agosto supere la suma por encima de los 13.000,00.

Nota: El monto reflejado es solo un estimado, no oficial. El Ejecutivo Nacional es quien libera los pagos y establece los montos.

¿Cómo debo registrarme en la plataforma del Sistema Patria?

Primero debes ingresar a la página www.patria.org.ve Se debe hacer clic en Usuario/contraseña. Seleccione el botón de registro. Rellene los formularios con datos como número de cédula, teléfono celular, entre otros. Valida el número de teléfono con el código. Rellene los datos de domicilio. Crea la contraseña.

Para poder activarlo, debes seguir los siguientes pasos:

Se debe iniciar sesión en la plataforma Patria.

Ubica ‘monedero’ y luego ‘retiro de fondos’.

Luego, monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Oprimir el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.

El traspaso de fondos se puede verificar en la cuenta registrada del Sistema Patria.

El Sistema Patria es la plataforma digital del Carnet de la Patria. Un documento de identificación, creado por el Gobierno Nacional.

