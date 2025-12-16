La carrera de la voz: La formación profesional en locución atrae nuevas voces

Suscríbete a nuestros canales

Las clases de locución se enfocan en formar profesionales de la voz, cubriendo técnicas vocales, expresión corporal, producción mediática y ética.

Actualmente, varias instituciones y estudios de comunicación ofrecen programas de formación intensivos que buscan nutrir al mercado.

Esta oferta educativa se adapta a un público que busca rentabilidad inmediata de su inversión, priorizando módulos prácticos sobre extensos programas académicos.

Los precios de estos cursos varían significativamente según el prestigio de la escuela, la duración total de la instrucción y si el formato es presencial o totalmente online.

Centros de formación

Diversas instituciones, tanto académicas como de estudios de producción, lideran la oferta de formación en locución:

Centro de Estudios de la Comunicación y la Voz (CECOV):

Esta institución, con sede principal en Chacao es reconocida por su Diplomado de Locución Profesional.

Cuenta con una duración de cinco meses, con clases intensivas dos veces por semana y su total es de $ 550 con pago de dos cuotas mensuales.

Curso técnico profesional (Centecpro):

Con sede en Urb. Colina de Los Caobos frente al Teatro Alberto, Paz y Mateo, empieza sus clases los días 17, 24 y 31 de enero de 2026.

En su modalidad presencial de 2:00 p.m. a 6:00 p.m, bajo la tutoría del instructor Francisco Dimuro, su costo es de $ 50 a tas del Bcv e incluye sesorías personalizadas, refrigerios y certificado impreso.

Curso de locución UCV( locucionucv)

Sus clases son modalidad online, lunes a viernes de 5:00 pm a 8:00pm vía Zoom. Se necesita la cédula de identidad, titulo universitario de cualquier carrera o estar en el último semestre y comprobante de pago.

Su costo de contado es $ 250 y si es financiado en dos partes son $ 125 la inscripción y $ 125 al finalizar la 4ta semana de clases, según indica en su cuenta de Instagram.

Énfasis en la práctica

Los temarios se han despojado de asignaturas teóricas extensas, centrándose en el adiestramiento constante de la voz

El coaching personalizado es un pilar, con instructores que trabajan directamente la voz del alumno para identificar y corregir muletillas de dicción o problemas de emisión sonora.

El programa típico de tres meses se estructura en:

Módulo I: Fundamentos Vocales y Respiratorios (4 semanas): Aquí los estudiantes dominan las técnicas de respiración diafragmática, calentamiento vocal y colocación de la voz.

Trabajan en la dicción y la articulación para lograr la neutralidad vocal exigida en la radiodifusión.

Módulo II: Interpretación y Géneros: Los alumnos practican la lectura de libretos publicitarios (spots), lectura dramática para podcasts o audiolibros, y la lectura informativa de noticias.

Módulo III: Tecnología y Negocio: Los futuros locutores se familiarizan con los software de edición de audio más usados (como Audacity o Adobe Audition), el manejo de micrófonos y consolas básicas.

La duración y el programa de los cursos online son casi idénticos a los presenciales, pero el componente técnico se refuerza. Los instructores dedican tiempo adicional a enseñar a los alumnos a optimizar la acústica de sus espacios de grabación.

El futuro profesional de la voz domina la técnica vocal y la tecnología de producción, creando un perfil altamente competitivo en el mercado

