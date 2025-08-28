¿Todos felices, "hasta que la muerte los separe"? Conoce el estado de EE.UU. que tiene la tasa más baja de divorcios de todo el país

Suscríbete a nuestros canales

Los números del matrimonio en Estados Unidos han cambiado. Expertos revelan una tendencia sorprendente: la tasa de divorcios en el país continúa su descenso.

Este fenómeno, que marca una desviación de las predicciones de hace décadas, indica un cambio en el panorama familiar y social.

A medida que más parejas optan por posponer el matrimonio o conviven antes de casarse, las estadísticas sugieren que quienes deciden unirse en matrimonio construyen relaciones más sólidas y duraderas.

¿Cuál es el estado de EE.UU. con la tasa de divorcios más baja del país?

Conocido por sus paisajes montañosos y su clima frío, el estado de Vermont se destaca como el lugar en Estados Unidos con la tasa de divorcios más baja, reporta Universidad Estatal de Bowling Green.

Este estado de Nueva Inglaterra ostenta una cifra notablemente baja, lo que lo diferencia de otras regiones del país.

La baja tasa de divorcios en Vermont no es un hecho aislado. Los datos recientes del Censo de Estados Unidos muestran que la tasa de divorcio en el estado es una de las más bajas a nivel nacional, marcando una tendencia que persiste a lo largo de los años.

Mientras que la tasa nacional de divorcios ha disminuido en general, Vermont mantiene una posición privilegiada, lo que lo convierte en un punto de referencia para el estudio de la estabilidad matrimonial en el país.

Algunos analistas atribuyen este fenómeno a factores culturales y demográficos específicos de Vermont.

La población del estado es conocida por su naturaleza reservada y una fuerte preferencia por las relaciones a largo plazo y las comunidades unidas.

Además, el estado tiene una menor población en comparación con otras regiones, lo que podría influir en las estadísticas.

Este patrón ofrece una perspectiva única sobre cómo el entorno y la mentalidad de una región pueden moldear las dinámicas familiares y las decisiones de vida de sus habitantes.

