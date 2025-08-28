Gane hasta $30 por hora en Los Ángeles: empresa ofrece empleo sin experiencia, estos son los requisitos

Suscríbete a nuestros canales

Si reside en Los Ángeles, California, Estados Unidos (EEUU), y se encuentra en la búsqueda de empleo, le puede interesar la siguiente oferta de empleo para personas sin experiencia.

En esta oportunidad el empleador es WB Cargo Service, una empresa de logística y transporte de carga internacional que se especializan en el transporte de mercancías entre EEUU y otros países, con un enfoque particular en América Latina.

La propuesta fue difundida por el portal especializado de empleos SimplyHired.

Sobre la propuesta de empleo en WB Cargo Service

Desde WB Cargo Service están en la bñusqueda de un/a “Remote Operations Assistant”, o un/a “Asistente de Operaciones Remotas”.

Se trata de un puesto a tiempo parcial.

“WB Cargo Service está contratando asistentes de operaciones remotas en Los Ángeles. Horario flexible, rol a tiempo parcial. No se requiere experiencia previa”, señalan en la propuesta.

La persona contratada deberá encargarse de:

Gestiona las entradas de pedidos digitales

Actualizar y comprobar los archivos del cliente

Procesar solicitudes de soporte en línea

Coordinar tareas con el equipo

Garantice la precisión en los registros

Siga pautas de trabajo claras

Requisitos + Salario y beneficios

No se necesita experiencia

Trabajador confiable y puntual

Conocimientos básicos de informática

Gran atención al detalle

Buena comunicación escrita

Capaz de trabajar de forma independiente

WB Cargo Service propone un salario que va desde los $26 a los $30 por hora.

Ventajas de obtener el empleo:

Horario flexible a tiempo parcial

Puesto de trabajo desde casa

Formación al inicio del empleo

Equipo solidario y amable

Rol estable con posibilidades de crecimiento

Si le interesa la propuestas y desea postularse, puede hacerlo en el siguiente enlace: Asistente de Operaciones Remotas - WB Cargo Service | Los Ángeles, CA.

