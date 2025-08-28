Mercado laboral

Gane hasta $30 por hora en Los Ángeles: empresa ofrece empleo sin experiencia, estos son los requisitos

El empleador es WB Cargo Service, empresa de logística y transporte de carga internacional especializada en el transporte de mercancías

Por Nayzai Saavedra
Jueves, 28 de agosto de 2025 a las 10:39 am
(Freepik)

Si reside en Los Ángeles, California, Estados Unidos (EEUU), y se encuentra en la búsqueda de empleo, le puede interesar la siguiente oferta de empleo para personas sin experiencia.

En esta oportunidad el empleador es WB Cargo Service, una empresa de logística y transporte de carga internacional que se especializan en el transporte de mercancías entre EEUU y otros países, con un enfoque particular en América Latina.

La propuesta fue difundida por el portal especializado de empleos SimplyHired.

Sobre la propuesta de empleo en WB Cargo Service

Desde WB Cargo Service están en la bñusqueda de un/a “Remote Operations Assistant”, o un/a “Asistente de Operaciones Remotas”.

Se trata de un puesto a tiempo parcial.

“WB Cargo Service está contratando asistentes de operaciones remotas en Los Ángeles. Horario flexible, rol a tiempo parcial. No se requiere experiencia previa”, señalan en la propuesta.

La persona contratada deberá encargarse de:

  • Gestiona las entradas de pedidos digitales
  • Actualizar y comprobar los archivos del cliente
  • Procesar solicitudes de soporte en línea
  • Coordinar tareas con el equipo
  • Garantice la precisión en los registros
  • Siga pautas de trabajo claras

Requisitos + Salario y beneficios

  • No se necesita experiencia
  • Trabajador confiable y puntual
  • Conocimientos básicos de informática
  • Gran atención al detalle
  • Buena comunicación escrita
  • Capaz de trabajar de forma independiente

WB Cargo Service propone un salario que va desde los $26 a los $30 por hora.

Ventajas de obtener el empleo:

  • Horario flexible a tiempo parcial
  • Puesto de trabajo desde casa
  • Formación al inicio del empleo
  • Equipo solidario y amable
  • Rol estable con posibilidades de crecimiento

Si le interesa la propuestas y desea postularse, puede hacerlo en el siguiente enlace: Asistente de Operaciones Remotas - WB Cargo Service | Los Ángeles, CA.

Visita nuestras secciones: ServiciosInternacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Internacionales
Florida
Miami
tecnologia
belleza
Jueves 28 de Agosto - 2025
AMÉRICA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América