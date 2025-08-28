Polémica en Nueva Jersey: ¿Violó American Dream esta histórica prohibición dominical?

Suscríbete a nuestros canales

El centro comercial American Dream en East Rutherford, Nueva Jersey, enfrenta una demanda que podría convertirse en un fuerte dolor de cabeza legal y político.

Funcionarios de la ciudad vecina de Paramus acusan al complejo de violar las llamadas “leyes azules” del condado de Bergen, que prohíben desde hace décadas la venta de artículos no esenciales los domingos, una norma que aún se aplica en esa zona del estado, reseña NBC.

La demanda sostiene que, pese a los compromisos iniciales, el centro comercial ha permitido la apertura de tiendas de ropa y otros comercios minoristas durante el último año, en contravención directa de las restricciones locales.

La norma, que data de siglos atrás y tiene raíces religiosas, busca ofrecer descanso a los residentes al reducir tráfico y ruido en una región saturada de compradores durante toda la semana.

Promesas rotas y acusaciones políticas

Cuando American Dream abrió en 2019 junto al estadio MetLife, los operadores prometieron cumplir las leyes azules y mantener cerrado el comercio minorista los domingos, limitando la actividad a parques temáticos y atracciones.

Documentos públicos y declaraciones de funcionarios confirman esos compromisos previos. Sin embargo, la demanda alega que la gerencia del complejo incumplió lo pactado, obteniendo ventajas competitivas frente a otros negocios del condado que sí respetan la prohibición.

El alcalde de Paramus, Christopher DiPiazza, denunció que el centro comercial “rompió su promesa”, mientras que el ejecutivo del condado, Jim Tedesco, subrayó que el cumplimiento era condición clave para evitar un caos vial.

Por su parte, American Dream se defendió argumentando que la ley no se aplica porque el complejo está construido en un terreno estatal y calificó la acción legal como una “maniobra política sin fundamento”.

Debate sobre el futuro de las leyes azules

Aunque en gran parte de Nueva Jersey estas restricciones ya fueron derogadas, Bergen sigue manteniendo las leyes azules con apoyo popular.

El caso contra American Dream reabre el debate sobre si la norma protege a la comunidad o frena el desarrollo económico en uno de los centros comerciales más grandes de Estados Unidos.

