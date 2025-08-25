Sarampión en Nueva Jersey: los síntomas que debes vigilar si estuviste en estos trenes

Suscríbete a nuestros canales

El sarampión vuelve a encender las alarmas en Nueva Jersey luego de que autoridades sanitarias advirtieran que pasajeros de los trenes de NJ Transit pudieron haber estado expuestos a la enfermedad a mediados de agosto.

La advertencia, emitida por el Departamento de Salud de Nueva Jersey, surge tras confirmarse que un residente del condado de Hudson, contagiado fuera del estado, utilizó varias rutas de transporte público mientras era potencialmente contagioso, según reseña NBC NY.

Si bien no hay un brote activo en Nueva Jersey, los funcionarios recomendaron a los pasajeros que estuvieron en las líneas afectadas que se mantengan atentos a cualquier síntoma.

Rutas y horarios señalados por las autoridades

Los trayectos bajo observación incluyen:

Hudson-Bergen Light Rail (ramal Bayonne–Hoboken), los días 13, 14 y 15 de agosto , entre las 9:00 y 11:30 a.m. y de 6:00 a 9:00 p.m.

Estación 8th Street en Bayonne , durante las mismas fechas y franjas horarias.

Línea PATH Newark–World Trade Center , del 13 al 15 de agosto , entre las 9:15 y 11:45 a.m. y de 5:45 a 8:30 p.m.

Estación Exchange Place en Jersey City, en idénticos días y horarios.

De acuerdo con los especialistas, cualquier persona que haya viajado en esos trenes podría desarrollar síntomas hasta el 11 de septiembre.

Qué vigilar y cómo actuar

El sarampión es altamente contagioso y se transmite por vía respiratoria. Sus primeros síntomas incluyen fiebre, congestión nasal, tos, ojos irritados y lagrimeo.

A los pocos días, aparece un sarpullido que comienza en el rostro y se expande por todo el cuerpo, mientras la fiebre puede superar los 40 °C.

Aunque muchos pacientes, especialmente niños, logran recuperarse, la infección puede desencadenar complicaciones serias como neumonía, encefalitis, pérdida de visión e incluso la muerte.

No existe un tratamiento específico contra el virus, por lo que los médicos se enfocan en aliviar síntomas y prevenir complicaciones.

Las autoridades recomiendan que quienes sospechen haber estado expuestos llamen primero a un médico o al departamento de salud, en lugar de acudir directamente a un hospital, para evitar exponer a más personas.

