Ofrecen alivio para la factura de la luz en Nueva Jersey: quiénes pueden recibir el beneficio del RUBC

Suscríbete a nuestros canales

En Nueva Jersey, Estados Unidos (EEUU), el incremento en las facturas de cierto servicio ha llevado a que el estado tome medidas para apoyar, a corto plazo, a sus residentes, sepa de cuál se trata y quiénes pueden beneficiarse.

Se ha revelado que la Junta de Servicios Públicos de Nueva Jersey (BPU) aprobó otorgar a todos los clientes de electricidad de Nueva Jersey $100 dólares en créditos en sus venideras facturas.

Esto aplicará a los clientes de las cuatro empresas de servicios públicos que operan como empresas privadas reguladas por el estado, es decir:

Atlantic City Electric (ACE), PSE&G, Jersey Central Power & Light (JCP&L) y Rockland Electric Company (RECO)

¿Cuál es la razón del aporte económico?

La BPU aprobó este alivio para ayudar a los residentes a lidiar con el alto costo de la electricidad durante el verano, impulsado en parte por las altas temperaturas y la alta demanda de energía.

Para los clientes residenciales de Nueva Jersey, las tarifas de electricidad aumentaron entre 17% y 20% en promedio, a partir del 1 de junio de 2025.

Esto se traduce en un aumento de más de $20 dólares al mes en la factura de la mayoría de los hogares.

Por ejemplo, un cliente de Jersey Central Power & Light (JCP&L), una de las empresas con el mayor aumento porcentual, experimentó un alza de alrededor del 20.20%, lo que elevó su factura mensual promedio de $112 a $134.

En el caso de Atlantic City Electric (ACE), los clientes vieron sus facturas promedio pasar de $162 a $190 al mes, un aumento de aproximadamente 17.23%.

Los aumentos fueron el resultado de la subasta anual del Servicio Básico de Generación de Nueva Jersey del año pasado, que determina el costo que las compañías pagan por la energía generada fuera del estado.

La iniciativa surge después de que la junta autorizara dos descuentos de $30 dólares en las facturas de electricidad para julio y agosto, que se recuperarán sin intereses de septiembre a febrero.

Detalles sobre el alivio

El alivio se financia a través del programa de Crédito Universal para Facturas Residenciales (RUBC) de la BPU, específicamente con fondos de la Iniciativa Regional de Gases de Efecto Invernadero (RGGI).

Lo primero que debe saber es que no se requiere ninguna acción por parte de los clientes de las cuentas para recibir el alivio de los $100.

Según la BPU, primero enviarán un crédito de $50 dólares en septiembre y los otros $50 se aplicarán en octubre.

Tenga en cuenta que este dinero no deberá ser devuelto.

Las compañías de distribución eléctrica deben presentar un informe a la junta que indique el número total de cuentas acreditadas y el monto total de los fondos desembolsados dentro de los 45 días posteriores al desembolso final, según la orden.

Si aun tiene problemas para completar sus pagos, debe saber que en Nueva Jersey existen ciertos programas a los que puede aplicar para recibir alivio.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube