Construyen la primera comunidad de viviendas tecnológicas en Houston: cómo lucen y cúal es su precio

Un nuevo tipo de construcción revoluciona la forma en que se elaboran las casas.

Cerca del aeropuerto William P. Hobby, en Houston, un proyecto de viviendas asequibles ya está en marcha, informó EV Houston.

Se trata de la primera comunidad de 80 casas, impresas en 3D y energéticamente eficientes. Este proyecto busca ofrecer una solución asequible y moderna.

¿Cómo se construyen estas casas?

La empresa HiveAsmbld usa una tecnología especial de impresión 3D.

Un brazo robótico aplica capas de concreto en las paredes, un proceso que no solo acelera la construcción, sino que también la hace más fuerte que una casa tradicional.

El concreto que usan es ligero y tiene bajas emisiones de carbono, lo que hace las casas más ecológicas y eficientes.

Además de su método innovador, este tipo de construcción reduce los costos. La construcción 3D utiliza menos mano de obra y genera menos desperdicios, lo que permite ofrecer viviendas de calidad a un precio más accesible.

La comunidad se llama Zuri Gardens y está ubicada en un terreno de 13 acres entre Madden Lane y Carson Road.

¿Cuál será el precio de las casas en 3D?

Los precios de estas viviendas comienzan en los $200.000, un costo muy competitivo para la zona. La primera casa impresa estará lista en octubre, con la comunidad completa prevista para finales de 2026.

Ventajas de las casas impresas en 3D

Las casas impresas en 3D ofrecen varias ventajas:

Su proceso de construcción es mucho más rápido; se pueden imprimir los cimientos y las paredes de una casa en solo unos días.

Además, el concreto usado es más resistente a desastres naturales, como huracanes o tornados, y las estructuras son resistentes al fuego.

Estas viviendas también son más eficientes en el uso de energía. El concreto grueso y las capas de material ofrecen un mejor aislamiento, lo que ayuda a mantener la casa fresca en verano y cálida en invierno. Esto reduce el consumo de electricidad y ahorra dinero a los propietarios a largo plazo.

