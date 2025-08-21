Alarma en California: la rara enfermedad vinculada al clima que preocupa a las autoridades

Suscríbete a nuestros canales

Los casos de rara enfermedad vinculada al clima aumentaron de forma exponencial en California, Estados Unidos (EEUU).

En 25 años, la incidencia creció más del 1200%, al pasar de menos de 1.000 reportes en 2.000 a más de 12.500 el año pasado.

¿Qué se sabe de la rara enfermedad vinculada al clima que preocupa en California?

El Departamento de Salud Pública de California (CDPH, según sus siglas en inglés) reportó que los casos de Valley fever podrían superar el récord del año pasado, reseñó La Nación.

Esta infección se produce cuando las personas inhalan esporas del hongo Coccidioides, que crece de manera natural en el suelo.

Según la agencia estatal, esta afección puede resultar mortal. Uno de cada diez pacientes hospitalizados muere.

En los últimos años, el cambio climático intensificó los ciclos de sequía y lluvia en el estado, lo que, según Shaun Yang, director de microbiología molecular y genómica de patógenos en el Departamento de Patología y Medicina de Laboratorio de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA, por sus siglas en inglés), podría ser una de las principales causas del aumento de la enfermedad.

Durante los períodos secos, las esporas se dispersan con facilidad cuando el polvo y la tierra se levantan por la construcción, la agricultura o el viento.

Aunque algunas personas pueden desarrollar síntomas graves, Yang comentó que la mayoría no se enferma o solo presenta síntomas leves al entrar en contacto con las esporas.

Como muchos casos no son diagnosticados, el experto estima que la cifra real de infecciones podría ser entre 10 y 18 veces superior a la reportada.

Los síntomas suelen manifestarse entre una y tres semanas después de la exposición y se asemejan a los de la gripe. Pueden variar de leves a graves e incluyen:

Fiebre

Tos

Cansancio

Dificultad para respirar

Dolor de cabeza

Escalofríos

Sudores nocturnos

Dolor en articulaciones y músculos

Erupción roja con manchas, principalmente en las piernas, aunque a veces también en el pecho, los brazos y la espalda.

