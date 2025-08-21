La Casa Blanca abre su cuenta en TikTok: a pocos días de que la red social sea vendida

Suscríbete a nuestros canales

La Casa Blanca abrió una cuenta en la red social TikTok con a que ahora cuenta con 283.4000 seguidores escribió "Bienvenidos a la época dorada de Estados Unidos".

La primera publicación de la cuenta de la Casa Blanca en la popular aplicación es un video de 27 segundos con el mensaje "¡Estados Unidos, VOLVIMOS! ¿Qué tal, TikTok?".

"Todos los días me levanto determinado para entregar una mejor vida a las personas a lo largo de esta nación. Yo soy su voz", dice la voz del presidente.

La cuenta personal de Trump en TikTok tiene 110,1 millones de seguidores, y su última publicación fue el día de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre de 2024.

Futuro de la aplicación en Estados Unidos

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, declaró que TikTok se "irá de negro" si para el 17 de septiembre no hay un acuerdo con las autoridades chinas sobre la creación de una nueva sociedad que opere la aplicación de vídeo en el país norteamericano, tal y como exige el gobierno de Donald Trump.

Por motivos de seguridad nacional, Washington considera que para que TikTok funcione en Estados Unidos la entidad operadora, que ahora es ByteDance, debe desligarse de la matriz china.

TikTok es propiedad de la empresa china ByteDance. Una ley federal que exige la venta o prohibición de TikTok por motivos de seguridad nacional debía entrar en vigor un día antes de la posesión de Trump, el 20 de enero.

Al no llegar a ningún acuerdo, la aplicación dejó de funcionar durante unas horas en Estados Unidos hasta que el republicano, en su primer día de regreso a la Casa Blanca, firmó una orden ejecutiva que otorgaba una primera prórroga de 75 días.

Las cuentas oficiales de la Casa Blanca en X e Instagram tienen 2,4 millones y 9,3 millones de seguidores, respectivamente, se lee en la página web de DW.com.

