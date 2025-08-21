¿Gasolineras que surten cerveza? El innovador concepto que causa furor en China

Suscríbete a nuestros canales

En la ciudad de Qingdao, China, opera una gasolinera que brinda la posibilidad de servirse diversas variedades de cerveza, en una experiencia similar a la de repostar combustible. El establecimiento abrió sus puertas con este concepto, que ha captado la atención de los transeúntes y visitantes.

Los precios se muestran en un tablero para facilitar la elección de las variedades disponibles, replicando la dinámica de una estación de servicio.

¿Cómo ha sido la receptividad del público?

La afluencia de público ha sido notable, situando a la gasolinera entre las más concurridas en su entorno y superando en algunos momentos a gasolineras convencionales.

La propuesta ha combinado la experiencia de consumo con la ambientación de una estación de servicio y ha generado un formato único que ha impulsado la curiosidad de visitantes y residentes.

Visite nuestra sección de Curiosidades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube