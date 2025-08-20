¡Polémica! Científicos chinos crean nuevo robot que desafía la maternidad: ¿Qué impacto tendrá?

Suscríbete a nuestros canales

En la Conferencia Mundial de Robots 2025 en Beijing, una empresa china presentó un proyecto que revolucionó la tecnología global.

Se trata de un robot que, según sus creadores, Kaiwa Technology, ya está en una etapa avanzada.

De acuerdo con KSDY 50, el prototipo saldrá en 2026, lo que generó un gran debate. Muchos expertos dudan de los efectos que esta tecnología podría tener.

La tecnología detrás del robot: ¿de qué se trata?

La empresa Kaiwa Technology, con sede en Guangzhou, presentó su nuevo proyecto: un robot que imita un embarazo completo, desde la concepción hasta el nacimiento.

El doctor Zhang Qifeng, de la Universidad Tecnológica de Nanyang, afirmó que la tecnología está “madura”.

El sistema integra un útero artificial dentro del robot. En este útero, un feto crece en un líquido sintético y recibe nutrientes por un tubo. Kaiwa Technology planea lanzar un prototipo en 2026, con un costo de unos 100,000 yuanes (14,000 dólares).

No obstante, la compañía no dio detalles sobre la fertilización ni sobre cómo garantizarán un nacimiento exitoso.

Debates éticos y sociales sobre el nuevo robot de gestación

El anuncio generó un amplio debate ético y legal. Las preguntas giran en torno a la falta de vínculo entre madre y feto, la forma de obtener óvulos y esperma, y las consecuencias psicológicas para los niños.

Aunque otros investigadores ya habían estudiado la idea de úteros artificiales, este es el primer proyecto que se presenta como un plan a corto plazo.

Las autoridades de Guangdong ya comenzaron a hablar con la empresa para crear un marco legal.

Mientras tanto, los expertos internacionales piden cautela. Insisten en que hay que esperar a una verificación científica independiente antes de creer en estos anuncios.

