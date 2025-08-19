Alineación planetaria visible desde Venezuela: sepa la fecha y hora

Suscríbete a nuestros canales

La Luna y Venus protagonizan un encuentro celeste visible desde Venezuela. El fenómeno ocurre en compañía de Pólux, estrella principal de la constelación de Géminis.

Según el Planetario Humboldt, la conjunción se podrá observar a simple vista durante la madrugada del miércoles 20 de agosto, justo antes del amanecer.

La Luna y Venus se acercan en el cielo: Júpiter y Mercurio completan el espectáculo

Júpiter se ubica más arriba en el firmamento y continúa alejándose de Venus. Mercurio, por su parte, inicia su despedida tras alcanzar su punto más alto.

Aunque el fenómeno comenzó el 10 de agosto, esta semana ofrece las mejores condiciones para observarlo sin necesidad de instrumentos especializados.

Por lo tanto, la Luna y Venus se convierten en protagonistas de una alineación que también incluye a Saturno, Marte, Urano y Neptuno.

La Luna y Venus se acercan con precisión astronómica, mientras el cielo venezolano ofrece un escenario ideal para disfrutar el evento.

Cómo y cuándo verlos desde Venezuela

El miércoles 20 de agosto, la Luna se aproximará a Venus a las 10:51 pm. El jueves 21, Mercurio alcanzará su punto más cercano a las 4:14 am.

Mientras tanto, el martes 19, la Luna menguante se acercó a Júpiter a las 9:05 pm, iniciando esta secuencia de encuentros celestes.

Por ejemplo, quienes se encuentren en zonas con baja contaminación lumínica podrán apreciar el fenómeno con mayor claridad.

En consecuencia, la Luna y Venus ofrecen una oportunidad única para reconectar con el cielo y observar la armonía del sistema solar.

La Luna y Venus despiertan interés entre aficionados y expertos venezolanos

La NASA aclara que las alineaciones planetarias duran semanas o meses, pero la conjunción con la Luna solo se aprecia durante tres madrugadas específicas.

Además, el Planetario Humboldt recomienda madrugar y buscar espacios abiertos para disfrutar del evento sin interferencias visuales.

La Luna y Venus se alinean en un momento perfecto para quienes valoran la observación astronómica y la belleza natural del cosmos.

El cielo venezolano se convierte en escenario de una danza planetaria que invita a mirar hacia arriba y dejarse sorprender.

