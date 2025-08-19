Fuertes imagenes: tigresa de Bengala desata caos en zoológico y visitantes quedan paralizados ante escena inesperada

Suscríbete a nuestros canales

La tigresa de Bengala Indira muere en el Zoológico de Cali tras un episodio que sorprende a cuidadores, visitantes y defensores de la fauna silvestre.

Según Semana, el hecho ocurre el 16 de agosto durante una disputa territorial con su hijo Kanú, quien convivía con ella desde hace años.

En Video: tigresa de Bengala muere tras ataque de su hijo

El director del parque califica el ataque como “bastante complejo”. El comportamiento de Kanú desconcierta incluso al personal más experimentado.

Aunque ambos felinos compartían espacio desde hace tiempo, Kanú impone su fuerza y desata una agresión que termina en tragedia.

Por lo tanto, el Zoológico activa el protocolo de emergencia y traslada a Kanú a la zona de manejo. Indira recibe atención médica inmediata.

La Tigresa de Bengala es sedada y llevada a su área de descanso. Minutos después, sufre un paro cardiorrespiratorio irreversible.

Tigresa de Bengala presenta complicaciones médicas tras el enfrentamiento

Los veterinarios realizan maniobras para estabilizarla. Sin embargo, la necropsia revela una insuficiencia renal aguda provocada por estrés y pérdida de sangre.

Mientras tanto, el Zoológico espera los resultados de estudios histopatológicos para precisar el diagnóstico y entender el desenlace.

Por ejemplo, los especialistas explican que este tipo de falla ocurre en situaciones de alto impacto físico y emocional.

En consecuencia, la Tigresa de Bengala no supera las lesiones y deja un vacío profundo entre quienes la conocieron y admiraron.

