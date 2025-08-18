El multimillonario más rico del mundo supera fortunas acumuladas de un solo país: así se distribuye la riqueza en 2025

Suscríbete a nuestros canales

El multimillonario más rico del mundo supera el patrimonio combinado de los líderes económicos de continentes enteros, según el ranking actualizado de Forbes.

Forbes revela que Elon Musk, con 342 mil millones de dólares, encabeza la lista global y representa a Estados Unidos como su país de residencia principal.

El multimillonario más rico del mundo domina el ranking desde Estados Unidos

Menos de la mitad de los países tienen al menos un multimillonario entre sus ciudadanos, y una quinta parte solo cuenta con uno.

Además, Estados Unidos lidera con 902 multimillonarios, seguido por China, Europa y Asia-Pacífico, que suman más de mil miembros en conjunto.

Por lo tanto según Forbes, el multimillonario más rico del mundo concentra una proporción descomunal de la riqueza global,

Elon Musk supera por el doble a Bernard Arnault, el más rico de Francia, con 178 mil millones de dólares.

Fortunas tecnológicas y familiares

Zhang Yiming, de China, acumula 65.500 millones de dólares gracias a ByteDance, matriz de TikTok.

Mientras tanto, Mukesh Ambani lidera en India con 92.500 millones, y Amancio Ortega representa a España con 124 mil millones.

Por ejemplo, Arabia Saudita suma 14 nuevos multimillonarios, mientras que Perú y Albania reincorporan nombres a la lista.

En consecuencia, el multimillonario más rico del mundo se mantiene por encima de todos, incluso en economías emergentes.

En el caso de Venezuela el empresario Juan Carlos Escotet se posiciona en el puesto 430 con una patrimonio de $7.4 mil millones.

El multimillonario más rico del mundo redefine el mapa económico global

En definitiva, Elon Musk eclipsa fortunas nacionales y regionales con una cifra que supera a la suma de los más ricos de África.

Las plataformas tecnológicas y los modelos escalables impulsan la creación de nuevas fortunas en países con políticas fiscales favorables.

El multimillonario más rico del mundo encarna el poder de la innovación digital y la concentración de capital en la economía moderna.

Forbes asigna cada fortuna según ciudadanía, lo que revela cómo se redistribuye el poder económico en 2025.

