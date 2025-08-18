Madre se queda sin piel en casi todo su cuerpo tras consumir este analgésico: es uno de los medicamentos más utilizados en el mundo

Suscríbete a nuestros canales

Una mujer, residente de Nebraska y madre de tres hijos, enfrenta la perdida de gran parte del tejido cutáneo de su cuerpo, condición que habría sido ocasionada por el consumo de uno de los analgésicos más empleados en el mundo.

La afectada comenzó a consumir el medicamento como parte de su rutina cotidiana para controlar el dolor posparto; sin embargo, el uso de la medicina derivó en un cuadro clínico que puso en peligro su vida.

Aleshia Rogers, madre de tres hijos, había ingerido dosis moderadas del fármaco tras una cesárea en 2020. Sin embargo, a las pocas semanas comenzó a presentar varios síntomas, entre estos, fiebre alta, irritación ocular y lesiones cutáneas.

La madre perdió 95% de su piel

Tras comenzar a automedicarse con pastillas de ibuprofeno y presentar los síntomas, acudió a un hospital, donde inicialmente le diagnosticaron conjuntivitis y fiebre escarlata. Los médicos la enviaron a su casa en dos ocasiones sin recibir el tratamiento adecuado. Al día siguiente, su rostro estaba completamente inflamado y apenas podía respirar.

El deterioro fue acelerado, comenzaron a aparecer ampollas dolorosas que se extendieron por su piel y órganos internos; esto provocó el desprendimiento masivo de tejido.

Los especialistas confirmaron que se trataba del síndrome de Stevens-Johnson, una reacción grave que evoluciona a necrólisis epidérmica tóxica, afección potencialmente mortal.

La paciente fue inducida a un coma durante 21 días, mientras sus médicos intentaban salvarle la vida.

Advierte sobre riesgos de los fármacos de venta libre

El pronóstico inicial mostraba apenas un 10% de posibilidades de supervivencia, por lo que se le advirtió a su familia sobre un posible resultado fatal.

A pesar de ello, Aleshia logró superar la crisis, aunque perdió el 95% de su piel. La madre enfrenta secuelas permanentes, desde problemas de visión hasta sensibilidad extrema en la epidermis.

Cinco años después de lo ocurrido, la joven madre busca advertir a la población sobre los riesgos asociados con fármacos de venta libre.

