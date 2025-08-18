ChatGPT y su relación con el usuario: conozca lo que advierte su creador

Suscríbete a nuestros canales

El desarrollador de ChatGPT de OpenAI, Nick Turley, recordó cuáles son las funciones del chatbot de su compañía y declaró, en una entrevista con The Verge, que no ha sido pensado para tener relaciones afectivas con los usuarios, sino para resolver problemas rápidamente.

"Cuando veo a la gente decir: "Oye, este [chatbot de ChatGPT] es mi único y mejor amigo", no se siente como el tipo de cosa que quería incorporar al ChatGPT", indicó Turley.

Además, señaló que el apego de ciertos usuarios a esta tecnología se debe, más bien, a una especie de efecto secundario por el uso constante, algo que debería ser estudiado.

"Me sorprendió el nivel de apego que la gente tiene por un modelo", agregó Turley en el marco del anuncio de la actualización GPT-5, que reemplazará la antigua versión este agosto.

De acuerdo con el desarrollador del ChatGPT, el objetivo de los productos de OpenIA es resolver problemas y ayudar a la gente a alcanzar metas sin la necesidad de interactuar por largo tiempo.

En este sentido, reveló que se han implementado notificaciones de uso excesivo para los usuarios que permanezcan en contacto con el chatbot "de forma extrema".

Visite nuestra sección de Curiosidades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube