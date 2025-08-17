Desarrollan un perro robot para recorrer Marte: así funciona el nuevo explorador de la ESA

Suscríbete a nuestros canales

La Agencia Espacial Europa (ESA) desarrolla un nuevo robot explorador para recorrer la superficie de Marte, al igual que el rover Perseverance de la Nasa.

El modelo desarrollado por la entidad europea presenta un diseño cuadrúpedo, pensado para operar en entornos de baja gravedad.

De acuerdo con el diario Space.com, el explorador demostró su capacidad para estabilizarse, saltar obstáculos y adaptarse a terrenos que suponen un verdadero reto para los rovers, como el Perseverance.

Olympus, el perro robot que podría explorar Marte

ESA bautizó a su dispositivo como Olympus, una máquina parecida a un perro, desarrollado por el investigador Jørgen Anker Olsen de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología.

El mismo está compuesto por un sistema de patas dobles articuladas que finalizan en una superficie acolchada.

Debido a su diseño, Olympus ofrece tracción adicional y puede explorar lugares de difícil acceso para otros equipos de exploración.

Las primeras pruebas de Olympus se realizaron en la sede de ORBIT (Países Bajos), donde se simulan las mismas condiciones de microgravedad de Marte, mediante plataformas flotantes sobre un suelo de precisión milimétrica.

Los investigadores colocaron al perro robot boca abajo sobre una de las plataformas para simular un entorno con una gravedad equivalente al 38% de la terrestre.

Aprende y perfecciona sus movimientos con inteligencia artificial

Durante las pruebas, Olympus aprovechó su sistema de aprendizaje por refuerzo con inteligencia artificial para perfeccionar sus movimientos, de esta manera fue capaz de corregir su postura y hacer saltos controlados y aterrizar de forma estable sobre sus cuatro patas.

Jørgen Anker Olsen afirmó en el blog de la ESA que, "Olympus pudo moverse de pared a pared y orientarse después de cada salto para aterrizar siempre sobre las cuatro patas".

Anker Olsen estima que una de las posibles aplicaciones de robots como Olympus es la exploración de Marte. "Podría desplazarse fácilmente por la superficie del planeta, así como adentrarse en sus profundidades, como en los grumos de lava marcianos, cavernas volcánicas que serían demasiado peligrosas para ser exploradas por sondas voladoras".

