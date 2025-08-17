"Pueden asustar a sus enemigos": así funcionan los nuevos "lobos robot" del Ejército chino

Suscríbete a nuestros canales

China presentó un nuevo robot militar con un diseño que parece salido de una película de ciencia ficción.

Se trata de los “lobos robot”, unos dispositivos con forma de perro que caminan sobre cuatro patas y están equipados con armas.

Las máquinas se pueden mover en terrenos difíciles, como montañas y escaleras, y pueden acompañar a los soldados en operaciones militares.

Los "lobos" están preparados para todo tipo de terreno

El ejército chino realizó una demostración de sus robots junto con drones voladores y soldados reales. Los lobos acompañaron a las tropas, mientras los dispositivos aéreos realizaban tareas de vigilancia y simulaban ataques.

De acuerdo con la publicación de Interesting Engineering, las máquinas fueron desarrolladas por una empresa china. Cada lobo pesa unos 70 kilos y todas las unidades están preparadas para el combate, transporte de mercancías, la vigilancia de zonas peligrosas y realizar reconocimientos.

El objetivo principal es sustituir a los humanos y evitar la exposición de los soldados al peligro real.

Pueden asustar a sus enemigos

Uno de los comandantes que participó en la prueba aseguró que esta era la primera vez que utilizaba a uno de estos lobos robots en operación y que se espera que las tropas puedan aprender a trabajar con esta nueva tecnología.

Asimismo, expertos militares aseguraron que los robots podrían ser de mayor utilidad que los drones, debido a que las máquinas no se detienen fácilmente y pueden asustar al enemigo.

