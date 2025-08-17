Trabajos virales permiten recorrer el mundo sin gastar: lista de plataformas para conseguir estas ofertas

Suscríbete a nuestros canales

Los trabajos virales con beneficios turísticos ganan popularidad entre jóvenes que buscan viajar sin pagar alojamiento, vuelos ni seguros.

Según El Confidencial, la influencer Carla Vera Huerta probará playas en Australia durante diez días con todos los gastos cubiertos.

Atención: trabajos virales ofrecen viajes gratis por el mundo

La oferta incluye 1.000 euros de sueldo, alojamiento, vuelos y seguro. Carla fue seleccionada entre más de 17.000 aspirantes en Infojobs.

Además, sus tareas consisten en relajarse en la playa, observar koalas y surfear olas en entornos paradisíacos.

Por lo tanto, este tipo de atención turística remunerada se convierte en una nueva vía laboral para creadores de contenido.

La atención mediática sobre estos trabajos virales crece en redes sociales y plataformas de empleo alternativas.

Trabajos virales: cuidadores de mascotas

A diferencia del puesto exclusivo de Carla, Marina viaja gratis cuidando mascotas a través de Trusted Housesitters.

Mientras tanto, ha recorrido ciudades como Hastings y Londres sin pagar alojamiento, gracias al cuidado de perros como Doodle y Gastón.

Por ejemplo, Marina encontró un piso céntrico en Londres y vivió una semana cuidando a un perro muy parecido al suyo.

En tal sentido, el modelo de atención doméstica con intercambio de hospedaje se consolida como opción accesible y confiable.

Atención viral se diversifica con nuevas plataformas y experiencias

Otras webs como Nomador, Workaway y Worldpackers ofrecen estancias gratuitas a cambio de cuidar plantas, colaborar en proyectos o enseñar idiomas.

Empresas como Thirdhome contratan testers para evaluar villas de lujo y destinos exclusivos sin coste alguno.

La atención viral se convierte en fenómeno global que redefine el turismo tradicional y abre oportunidades laborales inesperadas.

Según el medio viajar gratis ya no es un sueño lejano, es una realidad que muchos jóvenes exploran desde sus redes sociales.

