La moneda de 1886 que te puede hacer rico: ¿cómo identificar el dólar Morgan que vale hasta $780.000?

Suscríbete a nuestros canales

El dólar Morgan se ha convertido en una pieza de interés creciente para coleccionistas, especialmente algunos ejemplares con características excepcionales que alcanzan precios sorprendentes en el mercado numismático.

Esta moneda, producida en masa a finales del siglo XIX, presenta particularidades que hacen que ciertas piezas sean notablemente valiosas.

La información sobre el dólar Morgan fue obtenida del portal web La Opinión, donde se detallan aspectos fundamentales sobre su historia, estado de conservación y precios récord en subastas recientes.

Producción masiva y su rareza en estado óptimo

Aunque se acuñaron millones de dólares Morgan durante su periodo de circulación, no todas las monedas han llegado hasta hoy en condiciones que las hagan destacar para los coleccionistas.

La dificultad para encontrar ejemplares en estado MS65 o superior —esto es, sin signos de circulación y con brillo original— ha provocado que algunas monedas, a pesar de su gran producción inicial, sean consideradas rarezas en el mercado actual.

Además, durante el siglo XX, sólo escasas reservas completas de estas monedas pudieron ser localizadas, lo que influyó en el aumento de su valor.

La moneda de mayor valor en el mercado numismático

Un ejemplar destacado es el dólar Morgan de 1886 acuñado en la Casa de Moneda de Nueva Orleans, conocido por su acabado especial denominado Deep Mirror Prooflike y con calificación MS67DMPL.

Esta pieza alcanzó un precio récord de $780,000 en una subasta realizada por Stack’s Bowers en 2020. Perteneció a coleccionistas reconocidos y ha pasado por varias manos importantes dentro del mundo numismático.

Otros ejemplares, aunque no alcanzaron ese monto, han registrado ventas significativas: monedas con certificaciones MS65 y superiores han sido comercializadas por precios que varían entre $115,000 y más de $160,000 dólares en subastas recientes.

El diseño del dólar Morgan incluye elementos simbólicos como Lady Liberty en el anverso, junto a inscripciones que recuerdan la historia de los Estados Unidos, y un reverso con un águila heráldica que lleva ramas de olivo y flechas.

Para quienes posean una moneda Morgan, se recomienda la consulta con expertos numismáticos para una evaluación precisa de su estado, ya que pequeñas diferencias en la calidad pueden significar variaciones sustanciales en su valor de mercado.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube