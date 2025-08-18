Fatal accidente cobra la vida de un motorizado: revelan causas del siniestro

Suscríbete a nuestros canales

En horas de la madrugada de este lunes, 18 de agosto, se reportó la muerte de un motorizado tras un fatal accidente.

De acuerdo con el reporte del medio local Diario Caribazo, el incidente se registró específicamente en la avenida Francisco Fajardo, de la localidad de El Valle del Espíritu Santo, en la Ilsa de Margarita, estado Nueva Esparta.

Motorizado fallece tras chocar contra un poste

Al parecer, el conductor de la moto perdió el control de su vehículo y terminó por estrellarse contra un poste del alumbrado público.

La víctima quedó identificada como Ángel Rafael Rodríguez Marín, de 31 años de edad. Se pudo conocer que el afectado falleció de manera instantánea por el impacto.

Una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se presentó en el lugar del accidente para levantar el cuerpo, pasada la una de la madrugada de este lunes.

Se desconocen los detalles sobre las causas que pudieron ocasionar que el conductor perdiera el control de su moto.

Aparatoso accidente en autopista Valle-Coche

En otro hecho, durante la tarde de este domingo, 17 de agosto, se registró un aparatoso accidente en La Valle-Coche.

A través de redes sociales se conoció que el siniestro ocurrió con dirección a La Rinconada. De acuerdo con el reporte, en el accidente estuvieron involucrados varios vehículos.

Presuntamente, el conductor de una camioneta Wagoneer habría perdido el control del vehículo y chocó de frente contra otra camioneta, que tras el impacto se volteó y colisionó con un camión cargado de productos de aseo personal y varios motorizados.

El suceso ocasionó congestionamiento vehicular. Al lugar acudieron paramédicos de los Ángeles de la Autopista, Bomberos de Caracas, GNB y PNB Tránsito.

De manera extraoficial se supo que al menos 11 personas resultaron heridas en el siniestro.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube