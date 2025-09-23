Cierre de avenidas principales en Caracas este 23 de septiembre: conozca las vías alternas

Suscríbete a nuestros canales

Este martes 23 de septiembre, Caracas vivirá una jornada de movilización convocada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en defensa de la paz y la soberanía.

La concentración iniciará a las 11:00 a.m. desde la Zona Rental de Plaza Venezuela, con participación de movimientos sociales, vocerías comunales y estructuras políticas.

Ante el despliegue previsto, autoridades y usuarios han reportado cierres viales que afectan el tránsito en el centro y oeste de la capital. Por ello, conocer las vías alternas disponibles resulta clave para evitar retrasos.

Vías alternas recomendadas ante cierre de principales avenidas

Las calles cerradas incluyen la Av. Bolívar, Av. Lecuna, Av. Universidad, Av. México, Av. Baralt, Av. Libertador y Plaza Venezuela. También se reporta congestión en la Intercomunal de Antimano.

Según el comisario, jefe Alberto Prado en X, la instalación de tarimas en Zona Rental ha generado fuerte retraso desde la Autopista hacia Plaza Venezuela. Conductores deben tomar previsiones.

Como alternativas, se recomienda transitar por la Av. Rómulo Gallegos, Av. Principal de La Urbina, Av. Río de Janeiro y la Autopista Gran Cacique Guaicaipuro. Estas vías presentan menor congestión.

También están disponibles la Av. Victoria, Av. Nueva Granada, Av. San Martín, Av. Intercomunal de El Valle, Av. Casanova y Av. Páez. Funcionarios de tránsito orientan a los conductores en puntos estratégicos.

Afluencia en terminales y opciones de transporte público

Usuarios reportaron alta afluencia en el terminal Río Tuy, atribuida a la escasez de transporte superficial. Las rutas de autobuses se ven afectadas por los desvíos.

El Metro de Caracas, especialmente la Línea 1, se mantiene operativo. Las estaciones cercanas al circuito de movilización permiten acceso directo a zonas como Las Mercedes y Bello Monte.

