Salud

Plan de vacunación gratis: cuándo arranca y quiénes tendrán prioridad

Este programa priorizará la administración de dosis a grupos clave

Por Genesis Carrillo
Martes, 23 de septiembre de 2025 a las 12:10 am

Próximamente se llevará a cabo un Plan Masivo de Vacunación en todo el territorio nacional, con el objetivo de reducir la población vulnerable frente a enfermedades como el sarampión, la rubéola y la poliomielitis.

La información la dio a conocer el Ministerio para la Salud en nota de prensa, precisando que el programa se realizará del 1° al 31 de octubre. 

Resaltó que en este plan priorizará la administración de dosis a niños menores de un año, población escolar y mujeres embarazadas.

Despliegue en el país

La cartera de Salud mencionó que equipos del sector ya están en fase de capacitación y coordinación, que incluye la revisión de los lineamientos y las estrategias del plan nacional. 

Ante esto, el Ministerio de Salud instó a la ciudadanía a acudir a los centros de salud para la administración de las vacunas correspondientes, destacando la importancia de esta iniciativa para el fortalecimiento de la salud pública y la prevención epidemiológica en todo el país.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
Florida
Nueva York
Martes 23 de Septiembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América