Plan de vacunación gratis: cuándo arranca y quiénes tendrán prioridad

Próximamente se llevará a cabo un Plan Masivo de Vacunación en todo el territorio nacional, con el objetivo de reducir la población vulnerable frente a enfermedades como el sarampión, la rubéola y la poliomielitis.

La información la dio a conocer el Ministerio para la Salud en nota de prensa, precisando que el programa se realizará del 1° al 31 de octubre.

Resaltó que en este plan priorizará la administración de dosis a niños menores de un año, población escolar y mujeres embarazadas.

Despliegue en el país

La cartera de Salud mencionó que equipos del sector ya están en fase de capacitación y coordinación, que incluye la revisión de los lineamientos y las estrategias del plan nacional.

Ante esto, el Ministerio de Salud instó a la ciudadanía a acudir a los centros de salud para la administración de las vacunas correspondientes, destacando la importancia de esta iniciativa para el fortalecimiento de la salud pública y la prevención epidemiológica en todo el país.