Maduro sobre la carta enviada a Donald Trump: Seguramente le enviaré más

El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó que continuará enviando cartas a su homólogo de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, con el objetivo de “dar a conocer la verdad” sobre Venezuela.

Aseguró que “no le importa” la falta de respuesta por parte del mandatario estadounidense, “es lo de menos, lo importante es defender la verdad”.

“Esa es la primera carta, seguramente le enviaré más (...) si cierran una puerta te metes por la ventana, te metes por la puerta (...) para iluminar a la Casa Blanca con la verdad de Venezuela, porque eso es lo que de ha permitido derrotar ya las narrativas de Fake News sobre Venezuela”, indicó el jefe de Estado, en su programa “Con Maduro +”

Mencionó que el escrito “no tenía sentido público”, pero fue “filtrado por Estados Unidos a través de la agencia Reuters”, por ese motivo resaltó que decidió publicar la carta completa “para que se conozca”.

“Además del contenido y del dato que le doy, invitó al presidente Trump a que juntos derrotemos los Fake News, así como dos mapas oficiales de la Organización de las Naciones Unidas donde dice las rutas de producción y transporte de la cocaína”, enfatizó Maduro, detallando que por Venezuela solo intentan pasar un 5% del 87% de esta droga que producen en Colombia, “el 70 por ciento sale por las empresas bananeras del presidente de Ecuador, Daniel Noboa” hacia EEUU.

Una situación que llevó a Trump a enviar 4 mil 500 marines al mar Caribe, frente a las costas venezolanas, con el fin de evitar que lleguen drogas a su país donde su población está severamente afectada por las adicciones a estas sustancias.

Sin embargo, Maduro consideró que una acción militar no es la solución.

“Yo no voy a mandar fuerzas militares a nadie. Yo creo que el problema de las drogas se resuelve como un problema de salud pública que tiene Estados Unidos (...) y luego hagamos una alianza para superar todo este tema del narcotráfico”, dijo.