Así responde Delcy Rodriguez al último comentario de Donald Trump

La vicepresidente de la República, Delcy Rodríguez, respondió al último comentario del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, en el que se burló de los entrenamientos de las milicias bolivarianas.

En respuesta, citó la célebre frase de Simón Bolívar: “Por fortuna, se ha visto a un puñado de hombres libres derrotar imperios poderosos”.

La cita la publicó en su cuenta de Telegram con unas imágenes que son evidencia de las luchas históricas de la región por su independencia.