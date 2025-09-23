Envíos puerta a puerta de EEUU a Venezuela: ¿Hay retrasos en el envío y recepción de este tipo de cargas?

Suscríbete a nuestros canales

Los envíos "puerta a puerta" provenientes desde Estados Unidos a Venezuela están sufriendo retrasos.

La presidenta de la Asociación de Agencias de Cargas y Aduanas de Venezuela (Asocav), Retsy Marín, confirmó que, a pesar de que las importaciones y exportaciones comerciales se mantienen con normalidad, las encomiendas personales se han visto afectadas por nuevas regulaciones.

En una entrevista para el programa 2 + 2 con Ginette González y Andrés Rojas, Marín explicó que la legislación venezolana ha hecho "una cantidad de correcciones" que obligan a muchos productos, incluso los de uso personal, a presentar permisos específicos exigidos por el Estado.

La incertidumbre en el tiempo de espera

Aunque las empresas de envíos tomaron precauciones ante las nuevas normativas, la situación ha generado una demora.

La presidenta de Asocav indicó que el tiempo de espera no es fijo, ya que depende de las regulaciones vigentes desde el mes de agosto, por lo que no es posible dar un número exacto de días para la llegada de las cargas.

Marín aclaró que estos retrasos afectan únicamente a las encomiendas «puerta a puerta» y no al comercio formal.

Las cargas de esta categoría llegan semanalmente a los principales puertos del país, como La Guaira y Puerto Cabello, lo que genera una expectativa en la población que espera sus paquetes.

