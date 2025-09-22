¿Se estiman lluvias para las próximas horas? Esto pronostica el Inameh

Suscríbete a nuestros canales

Este 22 de septiembre, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que sobre Venezuela,, en horas de la mañana, prevalece cielo poco nublado y algunas zonas con nubosidad parcial.

No obstante, se estiman áreas nubladas con precipitaciones débiles en partes de Bolívar, Amazonas, partes de Miranda, Distrito Capital, Aragua y Carabobo, Guárico, Andes y Zulia.

¿Cómo será el clima en la tarde y noche?

Después del mediodía, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología prevé incremento en la cobertura nubosa, acompañada de precipitaciones de intensidad variable, algunas con actividad eléctrica.

De acuerdo con el pronóstico del Inameh en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Sucre, Región Central, Cojedes, Llanos Occidentales, Yaracuy, Lara, Andes y Zulia.

