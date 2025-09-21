Héctor Rodríguez muestra los uniformes: prendas se distribuirán en las escuelas del país

Suscríbete a nuestros canales

Durante la tarde de este domingo 21 de septiembre, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, compartió imágenes de los uniformes que llegarán a diversas escuelas del país.

A través de sus redes sociales, Rodríguez divulgó un video desde los galpones de la cartera educativa con el material listo para su distribución.

Héctor Rodríguez muestra los uniformes

"Desde los galpones, nuestros equipos organizando el material para distribuir en las escuelas. 🏫 Un millón de uniformes para nuestros estudiantes", se lee en la publicación.

Se debe recordar que en días anteriores, el ministro de educación dijo que se entregaría del primer lote de uniformes escolares en todo el territorio nacional.

En ese contexto, precisó que tendrán prioridad los niños y jóvenes que más lo requieran.

"Esta semana comenzamos la distribución de 1.000.000 de uniformes escolares. 🏫🎒👟Convoco a la comunidad a que nos acompañe en esta tarea para entregar el primer lote a quienes más lo requieran y a medida que avance la producción vayamos atendiendo a todos", escribió Rodríguez en Telegram.

Previamente, anunció que más de 100.000 niños no escolarizados retornarían a clases.

"Los vamos a inscribir; empiezan el lunes y les pido: cero burocracia, que si les falta un documento, que si hay que nivelarlos, pues lo hacemos. Si el niño no tiene zapatos, no tiene uniforme, que no tiene los útiles, se los damos, pero no podemos dejar a ningún niño, a ninguna niña sin inscribir; háganlo como si el niño fuese su hijo”, acentuó desde la sede del despacho educativo, en Caracas.

Además, enfatizó que no basta solo con inscribirlos, sino que “hay que hacerles acompañamiento”, porque son niños y jóvenes que seguramente vienen de entornos difíciles; algunos tendrán movilidad reducida o viven en lugares muy lejanos a la escuela y el traslado diario se les hace difícil.

