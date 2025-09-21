Equinoccio de otoño en Venezuela: Inameh explica los detalles de su llegada

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) de Venezuela anunció que este próximo lunes 22 de septiembre, tendrá lugar un fenómeno astronómico de gran relevancia.

El equinoccio es un evento natural que marca el inicio del otoño en el hemisferio norte y la llegada de la primavera al hemisferio sur, lo que simboliza el cambio de ciclo en gran parte del planeta.

¿Qué dijo el Inameh?

De acuerdo con el instituto, en Venezuela el evento ocurrirá a las 18:19:16 UTC.

Este acontecimiento, en el que el día y la noche alcanzan una duración casi idéntica en todo el mundo, es el resultado de la órbita de la Tierra alrededor del Sol.

Durante este momento, el Sol se sitúa directamente sobre el ecuador, un evento que la humanidad ha observado y celebrado a lo largo de la historia.

¿Qué son los equinoccios?

Un equinoccio es un instante en el tiempo en el que la Tierra se encuentra en una posición particular en su órbita. Este punto ocurre dos veces al año (alrededor del 20 de marzo y del 22 de septiembre).

En estos momentos, el Sol está alineado con el ecuador terrestre, lo que hace que los rayos solares incidan de manera perpendicular en esta zona. Este fenómeno es el responsable de que las horas de luz y oscuridad sean prácticamente iguales en casi todos los puntos del planeta.

Según el Inameh, la palabra equinoccio, de hecho, proviene del latín "aequinoctium", que significa "noche igual".

Venezuela: en el hemisferio norte

Venezuela se encuentra en el hemisferio norte, muy cerca del ecuador terrestre. Al estar en esta ubicación, el país presenciará el equinoccio que marca el inicio del otoño boreal, aunque el clima tropical de la nación no experimenta las estaciones de la misma manera que en otras latitudes más al norte.

Para quienes se encuentren en el hemisferio sur, como en Argentina, Chile o Brasil, este mismo evento dará la bienvenida a la primavera austral.

