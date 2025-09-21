Aerolíneas Estelar amplía una ruta este 21 de septiembre: sepa más

Suscríbete a nuestros canales

La compañía venezolana Aerolíneas Estelar este domingo 21 de septiembre amplía sus frecuencias para vuelos internacionales.

A través de sus redes sociales, la empresa alertó a los viajeros sobre las nuevas frecuencias en su ruta hacia a Panamá.

Aerolíneas Estelar amplía sus rutas

De acuerdo con el reporte, la ruta hacia Panamá subirá de dos a tres frecuencias semanales los días (martes, viernes y domingos) a partir de este 21 de septiembre.

"¡Nueva frecuencia! ✈️ ¡Panamá ahora los Domingos! Atención, viajeros de Estelar y Venezolana, tenemos una excelente noticia: ahora pueden viajar todos los domingos en nuestra ruta de Panamá", se lee en su cuenta oficial de Instagram.

¿Cuáles son los canales para realizar las reservaciones de los vuelos?

Estelar ha dispuesto varios métodos de comunicación directa para reservar los vuelos:

Para más información, también puede dirigirse a su sede física ubicada en la Torre Estelar, Calle Londres, Urbanización Las Mercedes, Caracas.

