Lanzan granada contra sede de un servicio de inteligencia: Freddy Bernal revela detalles

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, reveló planes de un "acto terrorista" contra una sede de un servicio de inteligencia de la región.

En declaraciones a medios de comunicación sobre las actividades de "Los cuarteles van al pueblo", Bernal denunció la acción.

Lanzan granada contra sede de un servicio de inteligencia

En tal sentido, precisó que el hecho ocurrió durante la mañana de este sábado, cuando fue lanzada una granada contra una sede de un organismo de seguridad en San Cristóbal.

"Se trata de un acto terrorista que nos quiere enviar un mensaje: ¿qué creen, que nos vamos a asustar?", dijo.

En ese contexto, señaló que los organismos de inteligencia adelantan las pesquisas para determinar la identidad de la pareja motorizada que atentó contra las instalaciones.

Bernal expresó que, por ser el área de frontera, “seguramente hay individuos disociados o al servicio del imperio y de la derecha apátrida, que deben estar esperando un momento propicio”, puntualizó.

De igual modo, añadió que no era necesario que se hubiera activado la granada para constituirse en un delito contra la patria, en un delito contra las instituciones.

También visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube