Pronóstico del Inameh: ¿Se esperan lluvias en Venezuela este 21 de septiembre?

Sobre Venezuela en horas de la mañana, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) estima que habrá nubosidad parcial, alternando con zonas despejadas en gran parte del territorio.

No obstante, se estiman áreas nubladas con precipitaciones de intensidad variable en partes de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Guárico, Llanos Occidentales, Lara, Falcón, Andes y Zulia.

¿Cómo será el clima en la tarde y noche?

Después del mediodía, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología informó que espera un incremento progresivo en la cobertura nubosa con lluvias o chubascos y actividad eléctrica.

De acuerdo con el pronóstico del Inameh en Delta Amacuro, Nororiente, Bolívar, Amazonas, Región Central, Centro Occidente, Llanos Centrales, Occidentales, Andes y Zulia.

Por otra parte, en su pronóstico general prevalece cielo parcialmente nublado y zonas despejadas en gran parte del territorio; resaltando precipitaciones en áreas de Amazonas, suroeste de Bolívar, Apure, Andes y Zulia.

