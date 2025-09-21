Operación Cumanagoto 200 llega a Sucre: Padrino López ofrece detalles del nuevo frente militar

Suscríbete a nuestros canales

El vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía, Vladimir Padrino López, anunció la expansión de la operación militar “Los Cuarteles Van al Pueblo” hacia el estado Sucre, con el fin de reforzar el control territorial y la seguridad en la región oriental del país.

Esta decisión, informada durante una rueda de prensa, surge en el contexto de la Operación Cumanagoto 200, una iniciativa que permitió la incautación de un importante arsenal de guerra y el desmantelamiento de redes criminales dedicadas a delitos de alto impacto.

Operativo militar en Sucre

De acuerdo con Padrino López, la ampliación de la misión a Sucre tiene como objetivo principal consolidar la presencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en zonas estratégicas como el municipio Bermúdez, en Carúpano.

Según las declaraciones, la fusión de las fuerzas militares y otros organismos de seguridad ha sido clave para detectar y contrarrestar la introducción de armas pesadas, incluyendo lanzacohetes, fusiles y granadas.

Así como para combatir el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando de combustible y alimentos.

"Esta operación tiene como objetivo limpiar esta entidad del contrabando de combustible, trata de personas, abigueato, entre otros delitos" expresó.

A su vez, destacó la coordinación cívico-militar como la base fundamental de estas acciones, afirmando que la FANB adoptó una nueva formación orientada a una conciencia cívica más profunda.

Un despliegue a gran escala

En su balance del pasado 20 de septiembre, Padrino López detalló la participación de la población en la jornada, que se llevó a cabo en todos los circuitos comunales del país.

En la región oriental, por ejemplo, pescadores locales se unieron a las Fuerzas Armadas con un "espíritu nacional" para proteger sus áreas de trabajo.

El ministro también resaltó la diversidad de las actividades militares. En la comuna del Maizal, se realizaron saltos de paracaidistas, calificados por Padrino López como una “experiencia maravillosa”.

Paralelamente, se llevaron a cabo marchas en diferentes puntos del país, destacando una simbólica caminata en el puente internacional Simón Bolívar, junto al gobernador del estado Táchira.

Estas acciones buscan consolidar la unión cívico-militar y reforzar la actitud combativa de la nación.

La movilización no solo incluyó a la infantería, sino también a la aviación militar, que realizó aterrizajes en la autopista José Antonio Páez, con el apoyo de milicianos asistiendo en tierra a las aeronaves.

