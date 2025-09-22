Posibles milagros de la beata venezolana madre María de San José: así ocurrieron

Suscríbete a nuestros canales

La congregación de las Agustinas Recoletas del Sagrado Corazón de Jesús está investigando dos presuntos milagros que podrían llevar a la canonización de la beata venezolana, Madre María de San José.

De confirmarse, la beata alcanzaría la santidad universal, sumándose a figuras como la Madre Carmen Rendiles y el doctor José Gregorio Hernández, informó Unión Radio.

La Hermana Gracelia Molina, vice postuladora de la causa, declaró que se está revisando "un posible caso que y, de haber fundamentos, se armará el expediente para enviarlo a la Santa Sede para su revisión". Detalló que existen dos casos en evaluación, siendo el principal la curación de una enfermedad grave.

"Tenemos dos, pero estamos trabajando principalmente en un caso de curación de lupus eritematoso sistémico que es una enfermedad relativamente incurable. En este caso, la persona agraciada todos los exámenes gracias a Dios salen negativos", afirmó la Hermana Molina.

¿Cómo fue el segundo caso?

El segundo caso bajo estudio se relaciona con un nacimiento prematuro, según señala la Hermana Molina: "El otro caso es de un nacimiento prematuro de apenas 24 semanas, que clínicamente está catalogado como un aborto, aunque el bebé nazca vivo. En el caso de ella, pues es una niña completamente sana, su cronología mental y psicológica está de acuerdo a su edad cronológica, física.

El cuerpo incorrupto de la Madre María de San José se encuentra en exposición pública desde 1994 en un santuario en Maracay, para su veneración. Su camino hacia la santidad requiere la comprobación de un segundo milagro por la intervención divina a través de su intercesión.

Una próxima entrega cubrirá la vida de la segunda beata del país, la Madre Candelaria de San José, quien también progresa en su proceso de canonización, señaló Unión Radio.

