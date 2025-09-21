Abrir una tienda de ropa en EEUU: así es el trámite para la licencia en 2025

Suscríbete a nuestros canales

Para comenzar a operar una tienda de ropa, es necesario contar con las licencias adecuadas que regulan la actividad comercial.

La gestión suele implicar cumplir con ciertos requerimientos legales y administrativos, que varían según la entidad gubernamental local.

Entre los primeros pasos está definir la estructura legal del negocio y obtener un número de identificación del empleador si se piensa contratar personal.

Requisitos iniciales para la licencia

Uno de los documentos indispensables para obtener la licencia para tienda de ropa es el Número de Identificación del Empleador (EIN), que se solicita a través del Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Es fundamental registrar el negocio formalmente, ya sea como empresa individual, sociedad o corporación, para cumplir con las normativas fiscales y laborales. Esta estructura definirá las licencias específicas y permisos adicionales que serán necesarios según la jurisdicción.

Además del EIN, la mayoría de los negocios tendrán que solicitar una licencia de vendedor o certificado de reventa, que permite comprar mercancía al por mayor sin pagar impuestos sobre ventas, los cuales se cobrarán a los clientes.

Dependiendo del tipo de productos que se manejen, puede ser necesario tramitar permisos especiales, como licencias sanitarias si se vende ropa en contacto directo con la piel, o permisos de zonificación para asegurar que el local cumple con regulaciones de uso de suelo.

También puede requerirse autorización para letreros externos.

Es importante destacar que antes de la entrega de las licencias, el negocio puede ser sujeto a inspecciones por parte de las autoridades locales para verificar el cumplimiento de los requisitos.

El registro en el departamento de ingresos local para inscribir el impuesto a las ventas es parte del proceso obligatorio.

Esta información proviene del portal web especializado en trámites y licencias para negocios, que detalla los pasos y requisitos según estados y ciudades en Estados Unidos para 2025.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube