Entregas de comida gratis en Florida: estas son las 37 entregas móviles activas del 22 al 27 de septiembre

En Estados Unidos (EEUU) existe una acentuada preocupación por la situación alimentaria de sus habitantes, en diferentes estados existen variedad de bancos de alimentos y organizaciones enfocadas en ofrecer asistencia a los más necesitados.
En el caso de Florida, hay algunas que realizan entregas semanales de despensas de alimentos gratuitos, descubra dónde y en qué horarios puede recibir la suya.
Por una parte, tenemos que Feeding Tampa Bay, estará realizando entregas semanales del lunes 22 hasta el sábado 27 de septiembre.
Esta es una de las organizaciones de asistencia alimentaria más grandes del oeste de Florida, su principal misión es acabar con el hambre en los diez condados de la Bahía de Tampa, incluidos Hillsborough, Pinellas, Pasco y otros.
Feeding Tampa Bay funciona como un centro de distribución, recopilan grandes cantidades de alimentos de productores, minoristas y donantes, y luego los distribuyen a través de una amplia red de socios comunitarios.
28 entregas móviles en diferentes localidades:
Lunes 22 de septiembre
- En POLK | Tabernacle of Praise Christian Center: 1302 33rd St NW, Winter Haven, FL 33881.
De 9:00 a 11 de la mañana.
- En PASCO | YMCA Trinity: 8411 Photonics Dr, New Port Richey, FL 34655.
Desde el mediodía a 2:00 de la tarde.
- En PINELLAS | the Market at Feeding Pinellas: 6330 54th Ave. N., St. Petersburg, FL 33709.
De 1:00 a 3:00 de la tarde. Solo con cita previa: Haga una cita.
Martes 23 de septiembre
- HARDEE | Cutting Edge Ministries: 3059 Elm St., Zolfo Springs, FL 33890.
De 9:30 am al mediodía.
- POLK | Blessings and Hope Food Pantry: 2150 E Edgewood Dr., Lakeland, FL 33803
De 10:00 am a 12:00 de la tarde.
Tenga en cuenta que, indican que todos los clientes deben registrarse en el estacionamiento en 4730 Lakeland Highlands Rd. Lakeland, FL
- PINELLAS | the Market at Feeding Pinellas: 6330 54th Ave. N., St. Petersburg, FL 33709
De 1:30 a 4:30 de la tarde.
- PINELLAS | UKCF Church: 1800 9th Ave N, St. Petersburg, FL 33712.
De 5:30 de la tarde a 7:30 de la noche.
Miércoles 24 de septiembre
- HILLSBOROUGH | United Food Bank of Plant City: 702 E Alsobrook St,ﾠPlant City, FLﾠ33563.
De 8:00 a 9:30 de la mañana.
- HILLSBOROUGH | Tampa Underground | Ministerio Mujeres Restauradas por Dios Underground: 798 E Chelsea St., Tampa, FL 33603
De 8:30 a 10:30 de la mañana.
La línea de vehículos comienza en 798 E Chelsea St., Tampa, FL 33603 debajo del paso elevado 275 para recibir un talón de boleto. Luego se le dirigirá a 4310 N Nebraska Ave, Tampa, FL 33603 para recibir su comida.
- SUMTER | Lake Panasoffkee Methodist Church: 589 N Country Rd, Lake Panasoffkee, FL 33538.
De 9:00 a 10:30 am
- HERNANDO | People Helping People: 1396 Kass Circle, Spring Hill, FL 34606.
De 10:30 am al mediodía.
- POLK | St. Mary’s Primitive Baptist Church: 2855 Orchid Drive, Haines City, FL 33844.
De 2:00 a 3:30 de la tarde.
- PINELLAS | the Market at Feeding Pinellas: 6330 54th Ave. N., St. Petersburg, FL 33709.
De 2:00 a 4:00 de la tarde.
Solo con cita previa. Haga una cita.
- PINELLAS | Salvation Army Clearwater: 1521 E. Druid Rd., Clearwater, FL 33756.
De 3:30 a 5:00 de la tarde.
- HILLSBOROUGH | Lockhart Elementary Magnet School: 3719 N 17th St, Tampa, FL 33610.
De 4:30 a 6.00 de la tarde.
La entrada de distribución es: 3888 N 19th St, Tampa, FL 33610.
- HILLSBOROUGH | Keeney Chapel United Methodist Church: 7736 Destin Drive, Tampa, FL 33619.
De 5:00 a 6:30 de la mañana
Sirviendo a militares en servicio activo, veteranos, militares retirados, socorristas y cónyuges. Se requiere prueba de servicio a la llegada.
- POLK | Mulberry RCMA: 4440 Academy Dr, Mulberry, FL, 33860.
De 5:30 a 7:30 de la tarde.
Jueves 25 de septiembre
- HIGHLANDS | South Oak First Baptist: 125 South Oak Ave. Lake Placid, FL 33852.
De 9:00 a 10:30 de la mañana.
- POLK | Ft. Meade Outdoor Recreation Area, US Highway 98: 1639 Frostproof Hwy, Fort Meade, FL, 33841.
De 10:30 al mediodía.
- POLK | Church Service Center: 495 E Summerlin St, Bartow, FL 33830
De 1:00 a 2:30 de la tarde.
- PINELLAS | the Market at Feeding Pinellas: 6330 54th Ave. N., St. Petersburg, FL 33709.
De 1:30 a 4:30 de la tarde.
Viernes 26 de septiembre
- PASCO | Gulfview Grace Church: 6639 Hammock Rd, Port Richey FL 34668.
De 8:00 a 10:30 de la mañana.
- POLK | First Missionary Baptist Church: 200 Ave. R. N.W. Winter Haven, FL 33881.
De 10:00 a 11:30 de la mañana.
- PINELLAS | Mt. Zion Progressive Missionary Baptist: 955 20th Street South, St. Petersburg, FL 33712.
De 12:00 a 1:30 de la tarde.
Sábado 27 de septiembre:
- MANATEE | Church of Christ: 204 Martin Luther King Ave E, Bradenton, FL 34208.
De 7:30 a 9:00 de la mañana.
- PINELLAS | Positive Impact: 1770 22nd St S, St. Petersburg, FL 33711.
De 9:30 a 11:00 de la mañana.
- HILLSBOROUGH | Youmans Praise & Worship Center: 3816 US-92, Plant City, FL 33566.
De 9:30 de la mañana a 12:30 de la tarde.
- HIGHLANDS | Hands for Homeless: 106 N Butler Ave. Avon Park, FL 33825.
De 2:00 a 4:00 de la tarde.
Despensas de alimentos de comida gratis con Farm Share
Farm Share es una organización sin fines de lucro en Florida dedicada a combatir el hambre y el desperdicio de alimentos.
Este funciona como el banco de alimentos más grande e independiente del estado.
Esta semana ha programado jornadas de despensas de alimentos en el Centro y el Sur de Florida
Nueve jornadas hasta el 27 de septiembre:
Miércoles 24 de septiembre:
- 9:00 am en Miami-The City of Miami Mayor Francis Suarez
- 10:00 am en Miami Gardens-State Representative Felicia Robinson
Jueves 25 de septiembre:
- 10:00 am en Miami Dade College Wolfson Campus
Sábado 27 de septiembre:
- 9:00 am en Gainesville-Women Working for Women
- 9:00 am en Miami Gardens-State Representative Wallace Aristide
- 9:00 am en Orlando-Senator Carlos Guillermo Smith
- 10:00 am en Delray Beach-South Promo
- 10:00 am en Hollywood-Representative Marie Paule Woodson
- 10:00 am en The City of West Park
