Alerta de tráfico en Miami: los nuevos desvíos por la construcción de la I-395/SR 836/I-95 del 21 al 26 de septiembre

Aquellos que transitan por Miami, Florida, Estados Unidos (EEUU), deben saber que siguen realizando grandes labores de construcción y reparación en varias arterias viales interconectadas.

En este sentido, una vez más, las autoridades han anunciado nuevas alertas de cierres parciales o totales de ciertos tramos para esta semana.

Los floridanos y visitantes deben tener presente que estas obras forman parte de uno de los proyectos de construcción de carreteras más grandes en la historia del estado.

El objetivo principal es mejorar la movilidad, la seguridad y la estética en una de las zonas con más tráfico de la ciudad.

Le indicamos las alertas de tráfico que estarán activas desde la noche de este domingo 21 hasta el viernes 26 de septiembre, con información actualizada del portal de Connecting Miami.

Además, no debe descartar que en la semana surjan nuevas alertas que no están reseñadas aquí, o cambios de las anunciadas previamente.

De esta forma le será posible preparar la ruta más eficiente para llegar a sus próximos destinos.

Por ejemplo, durante el día de hoy, un carril en dirección este y oeste en la SR 836 desde NW 12 Avenue hasta la I-95 estará cerrado para la instalación de tablestacas hasta las 5:00 p.m.

I-95 actividades de construcción en curso

Cierres de carriles de la I-95

Del domingo 21 de septiembre al viernes 26 de septiembre: hasta cuatro carriles en la I-95 en dirección sur desde NW 29 Street hasta NW 8 Street estarán cerrados según sea necesario entre las 9 p.m. y las 5:30 a.m.

Los cierres del viernes se implementarán entre las 11 p.m. y las 11 a.m.

Del domingo 21 de septiembre al viernes 26 de septiembre: se cerrarán hasta cuatro carriles en la I-95 en dirección norte según sea necesario desde NW 8 Street hasta NW 29 Street entre las 9 p. m. y las 5:30 a. m.

Los cierres del viernes se implementarán entre las 11 p.m. y las 11 a.m.

Rampa de la I-95 hacia el sur hacia el desvío de la 836 hacia el oeste

Del lunes 22 al viernes 26 de septiembre: la rampa de la I-95 en dirección sur hacia la SR 836 en dirección oeste estará cerrada.

Los conductores pueden:

- Continúe hacia el sur por la I-95

- Salga en SW 7 Street/Brickell Avenue (Salida 1B), luego gire a la izquierda en SW 8 Street

- Ingrese a la rampa de la I-95 en dirección norte, luego acceda a la rampa hacia la SR 836 en dirección oeste

Puede chequear un mapa de desvío en el siguiente enlace: aquí.

Rampa de la I-95 hacia el sur hacia el desvío de la Calle 14 del noroeste

Del domingo 21 de septiembre al viernes 26 de septiembre: la rampa de la I-95 en dirección sur hacia NW 14 Street estará cerrada según sea necesario para la entrega de materiales entre las 11 p.m. y las 5:30 a.m.

Los conductores pueden:

- Continúe hacia el oeste por SR 836 y salga en NW 12 Avenue.

- Gire a la derecha en NW 12 Avenue para conectarse con NW 14 Street

Revisa el mapa de desvío: aquí.

I-395 actividades de construcción en curso

Del domingo 21 de septiembre al viernes 26 de septiembre: un carril de la línea principal en dirección este de la I-395 estará cerrado según sea necesario desde la I-95 hasta Biscayne Boulevard entre las 10 p. m. y las 5:30 a. m.

Del domingo 21 de septiembre al viernes 26 de septiembre: se cerrarán hasta dos carriles en la línea principal I-395 en dirección oeste, según sea necesario, desde Biscayne Boulevard hasta la I-95 entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.

Cierre total de Biscayne Boulevard, NE 13 Street y North Bayshore Drive en dirección sur

Del lunes 22 al viernes 26 de septiembre: los siguientes cierres se implementarán por obras de mejora del drenaje. Los horarios de inicio y fin se ajustarán en días de eventos especiales.

- Todos los carriles en dirección norte y sur en Biscayne Boulevard desde NE 14 Street hasta NE 11 Terrace

- Todos los carriles en NE 13 Street desde N Bayshore Drive hasta NE 2 Avenue

- Todos los carriles en dirección sur en North Bayshore Drive desde NE 14 Street hasta NE 13 Street

Mapa de desvío: aquí.

Además, tenga presente que en el área de las alertas indican que esto se puede extender, según sea necesario, durante aproximadamente cuatro meses.

SR 836 actividades de construcción en curso

Del domingo 21 de septiembre al viernes 26 de septiembre: todos los carriles de la SR 836 en dirección este estarán cerrados en la Avenida NW 17 para trabajar de forma segura en las estructuras de soporte del puente elevado.

Se dispondrá de carriles para guiar a los conductores en la zona de obras.

Los conductores en la SR 836 en dirección este deberán:

- Salga en NW 17 Avenue, luego continúe hacia el sur por NW 7 Street

- Gire a la izquierda en SW 1 Street y continúe hacia el este.

- Gire a la derecha en South Miami Avenue

- Gire a la derecha para acceder a la rampa hacia la I-95 norte or sur

Los conductores que van a Biscayne Boulevard y la Calzada MacArthur pueden:

- Continuar hacia el este por SW 1 Street y girar a la izquierda en Biscayne Boulevard para conectarse con la rampa de entrada de MacArthur Causeway en NE 11 Terrace

Los conductores en NW 12 Avenue que quieran acceder a la SR 836 en dirección este, la I-95, Biscayne Boulevard y MacArthur Causeway pueden:

- Continuar hacia el sur por NW 12 Avenue, girar a la izquierda en SW 1 Street y seguir los desvíos anteriores.

Desvíos en el siguiente enlace: aquí.

Cierre total de la SR 836 en dirección oeste

Viernes 26 de septiembre: todos los carriles en dirección oeste de la SR 836 estarán cerrados desde la Avenida 12 del Noroeste hasta la Avenida 17 del Noroeste.

La hora de inicio de los cierres puede variar según los eventos.

Los conductores pueden:

- Salga en la rampa de NW 12 Avenue, luego gire a la izquierda en NW 12 Avenue

- Gire a la derecha en NW 7 Street

- Gire a la derecha en NW 27 Avenue y continúe hacia el norte para conectarse con la rampa SR 836 en dirección oeste.

Cierres de carriles en la SR 836

Del domingo 21 de septiembre al viernes 26 de septiembre: dos carriles en dirección este en SR 836 desde NW 17 Avenue hasta I-95 estarán cerrados según sea necesario para trabajos en el puente entre las 9 p.m. y las 5:30 a.m.

Los cierres del viernes se implementarán entre las 11 p.m. y las 7 a.m.

Del domingo 21 de septiembre al viernes 26 de septiembre: dos carriles en dirección oeste en la SR 836 desde la I-95 hasta la Avenida NW 17 estarán cerrados según sea necesario para trabajos en el puente entre las 9 p.m. y las 5:30 a.m.

Los cierres del viernes se implementarán entre las 11 p.m. y las 7 a.m.

Cierre de la calle NW 14

Del domingo 21 de septiembre al viernes 26 de septiembre: la calle 14 del noroeste permanecerá cerrada según sea necesario desde la avenida 7 del noroeste hasta la avenida 10 del noroeste, para la entrega de materiales y equipos.

Además, un carril de circulación en la calle 7 del noroeste permanecerá cerrado desde la avenida 10 del noroeste, hasta la avenida 8 del noroeste por obras en el puente.

El tráfico se desviará alrededor de la zona de obras.

Los conductores en la calle 14 NW en dirección oeste pueden:

- Gire a la derecha en NW 7 Avenue, luego gire a la izquierda en NW 17 Street

- Gire a la izquierda en NW 9 Avenue y siga NW 10 Avenue para conectarse con NW 14 Street

Los conductores en la calle NW 14 en dirección este pueden:

- Gire a la izquierda en NW 10 Avenue y siga NW 9 Avenue, luego gire a la derecha en NW 17 Street

- Gire a la derecha en NW 7 Avenue para conectarse con NW 14 Street

Mapa de desvíos: aquí.

Cierre de carril en la Carretera Estatal Sur (sr) 7/US 441/NW 7 Avenue

Del domingo 21 de septiembre al viernes 26 de septiembre: un carril en dirección sur de NW 7 Avenue estará cerrado desde NW 14 Street hasta NW 15 Street entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.

El segundo carril en dirección sur se trasladará al lado este de la carretera alrededor de la zona de trabajo.

