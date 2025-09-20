¿Cuándo llega tu pago SNAP en Florida? estos beneficiarios reciben su dinero del 22 al 28 de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

En el estado de Florida, Estados Unidos (EEUU), el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), ofrece alivio alimentario a quienes más lo necesitan, así será la distribución de la próxima semana, del 22 al 28 de septiembre.

Debe saber que SNAP proporciona beneficios alimentarios a familias de bajos ingresos para complementar su presupuesto destinado a la nutrición.

Al recibir este ingreso, las personas de bajos ingresos pueden costear alimentos esenciales para la salud y el bienestar.

Tenga presente que los beneficios de la asistencia alimentaria de SNAP se pueden usar parala compra de: panes, cereales, frutas, verduras, carnes, pescados, aves, lácteos y plantas y semillas para cultivar alimentos para su hogar.

¿Cuánto reciben los beneficiarios?

El incentivo económico se recibe por medio de la tarjeta EBT recargable, habilitada en Florida.

La cantidad que se deposita varía entre los beneficiarios, lo cual depender de los ingresos y tamaño del hogar.

Sin embargo, desde octubre de 2024 se definió la siguiente tabulación máxima de ingresos en la mayoría de los estados:

Tamaño del hogar 1: $292

Tamaño del hogar 2: $536

Tamaño del hogar 3: $768

Tamaño del hogar 4: $975

Tamaño del hogar 5: $1.158

Tamaño del hogar 6: $1.390

Tamaño del hogar 7: $1.536

Tamaño del hogar 8: $1.756

+ $219 por cada persona adicional

Sin embargo, debe tener presente que estos están a punto de cambiar, a partir de octubre de 2025 los pagos máximos -según el tamaño del hogar- se incrementarán para los 48 estados continentales, el Distrito de Columbia, así como para Alaska y las Islas Vírgenes de EEUU.

Beneficiarios que reciben pagos la última semana de septiembre

Los beneficiarios deben tener claro que en cada estado se manejan fechas diferentes de pago.

Las personas que reciben sus beneficios SNAP en Florida lo hacen cada mes con fechas de pago que van del 1 al 28.

Esto, según la terminar de su número de caso SNAP, conocido como EDG.

Recuerde que puede encontrar su número de caso, el cual debe tener 10 dígitos, en sus documentos oficiales de SNAP o en su cuenta en línea de ACCESS Florida.

En el caso de Florida, se toman en cuenta a los dígitos octavo y noveno del número de caso de Florida del beneficiario, sin incluir el dígito 10.

Es decir, el cronograma toma los dígitos noveno y octavo de su número de caso, leídos al revés, excluyendo el décimo dígito, un sistema que garantiza un proceso de distribución fluido para escalonar los pagos a lo largo del mes.

Tomando en cuenta dicho parámetro, estos son los beneficiarios que recibirán sus pagos SNAP hasta el próximo 28 de septiembre:

Lunes 22 de septiembre: beneficiarios con dígitos 75, 76, 77 y 78.

Martes 23 de septiembre: personas con dígitos del 79 al 81

Miércoles 24 de septiembre: beneficiarios cuyo terminal de EDG van del 82 al 85

Jueves 25 de septiembre: aquellos con dígitos del 86 al 88

Viernes 26 de septiembre: beneficiaros con los dígitos del 89 al 92

Sábado 27 de septiembre: pago a terminales del 93 al 95

Domingo 28 de septiembre: personas cuyos dígitos octavo y noveno van del 96 y 99.

