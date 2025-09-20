K-12 en California: así funciona el sistema que forma a millones de estudiantes

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Finanzas de California (DOF) destaca en su web oficial que el sistema K-12 ofrece servicios de instrucción y apoyo a casi seis millones de estudiantes en más de 10,000 escuelas distribuidas en todo el estado.

Se trata de la base educativa que prepara a los niños y jóvenes desde el kínder hasta el 12.º grado, etapa que marca el final de la escuela secundaria.

El término K-12 se utiliza en Estados Unidos para referirse a la educación formal que abarca desde el Kindergarten (jardín de infantes) hasta el 12.º grado, el último año de la secundaria.

¿A quiénes atiende K-12?

En California, este sistema educativo cubre la formación de niños desde los 5 hasta los 18 años, garantizando que al graduarse cuenten con competencias en inglés, matemáticas, ciencias, historia y otras áreas esenciales.

De acuerdo con el DOF, este entramado educativo está conformado por 58 oficinas de educación de condado, más de 1,000 distritos escolares locales y más de 1,000 escuelas chárter.

El objetivo principal es que los estudiantes adquieran las herramientas necesarias para incorporarse al mercado laboral o continuar en la educación superior.

K-12: entre aulas presenciales y plataformas en línea

Además de las escuelas públicas financiadas por el estado y las privadas, California también ha impulsado plataformas de educación en línea bajo el modelo K-12, que ofrecen programas gratuitos y personalizados.

Estas plataformas incluyen clases virtuales en vivo, asesoría individualizada de maestros acreditados y materiales digitales diseñados para adaptarse a las necesidades de cada alumno.

El Departamento de Finanzas de California subraya que este sistema representa uno de los pilares de inversión más importantes del estado, no solo por el número de estudiantes atendidos, sino por su impacto directo en la formación de la próxima generación de profesionales, trabajadores y líderes comunitarios.

En la práctica, K-12 en California es mucho más que un rango de grados escolares: es el corazón de la educación pública estatal y un espacio donde la innovación tecnológica empieza a tener un papel decisivo para garantizar acceso y equidad en el aprendizaje.

