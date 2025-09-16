California sorprende: así usará inteligencia artificial para calcular leyes y millones en gastos

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Finanzas de California (DOF) anunció que utilizará Inteligencia Artificial Generativa (GenAI) para optimizar el análisis del costo de los proyectos de ley que se presentan en la Legislatura estatal.

Esto representa un paso clave en la estrategia del gobernador Gavin Newsom para modernizar la gestión pública.

El acuerdo se firmó con Authorium, una empresa con sede en California que proveerá la plataforma tecnológica.

“GenAI tiene un gran potencial para mejorar nuestra capacidad de ofrecer análisis de alta calidad a los responsables de políticas de California. Esperamos probar esta tecnología para aumentar nuestra eficiencia, precisión y capacidad”, declaró Christian Beltrán, subdirector de Legislación del DOF.

Una carga de trabajo pesada y una herramienta clave

Cada año, el Departamento de Finanzas revisa más de 1,000 proyectos de ley y propuestas legislativas, un proceso que demanda extensas horas de trabajo manual.

Con el apoyo de Authorium, el objetivo es reducir esa carga mediante el uso de algoritmos capaces de:

Resumir el contenido de los proyectos.

Recopilar información fiscal de las agencias estatales afectadas.

Analizar grandes volúmenes de datos históricos y de contexto.

El Departamento de Tecnología de California (CDT) supervisará la seguridad, mantenimiento y uso responsable de la herramienta, garantizando que el sistema cumpla con los más altos estándares de protección de datos.

“Estamos sentando las bases para servicios gubernamentales más inteligentes, rápidos y transparentes”, afirmó Liana Bailey-Crimmins, directora de Tecnología del Estado.

California, pionera en innovación estatal

El proyecto utiliza la plataforma Amazon Web Services Bedrock, que incorpora Modelos de Lenguaje Grande como Llama de Meta.

Para Authorium, este acuerdo representa un paso hacia la modernización de los procesos gubernamentales.

El anuncio se enmarca en la política de innovación del estado, que en 2019 adoptó el mecanismo de Solicitud de Ideas Innovadoras (RFI2) para acelerar la incorporación de nuevas tecnologías en entornos seguros.

Además del DOF, otras agencias ya prueban el uso de GenAI:

Caltrans para gestionar congestión vehicular y analizar seguridad vial.

CDTFA para mejorar la atención al contribuyente.

El estado proyecta completar estos pilotos en el verano de 2025 como parte de la estrategia de Newsom de priorizar eficiencia, innovación y transparencia en los servicios públicos.

