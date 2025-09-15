¡Alerta! ICE arresta a un inmigrante con discapacidad en California: captan el incidente en video

Suscríbete a nuestros canales

La presencia de agentes federales en un estacionamiento de Glendale, California, ha desatado una ola de indignación y protestas por parte de activistas por los derechos humanos.

El incidente, capturado en video, muestra a los agentes ingresando al lugar y arrestando a un hombre con discapacidad, lo que ha reavivado el debate sobre las tácticas de las fuerzas del orden en comunidades de inmigrantes.

Según el video, los agentes se aproximaron al hombre en el estacionamiento de un edificio de apartamentos.

Tras confirmar su identidad, le entregaron su mochila antes de tomarlo bajo custodia. Las imágenes muestran a activistas que grababan la escena, quienes de inmediato protestaron por la operación.

“¡La migra está aquí!”, se puede oir gritar a una mujer, que no se distingue en el video compartido por Primer Impacto, para alertar a los extranjeros indocumentados de la zona y así pudieran huir.

Activistas proinmigrantes se enfrentaron a los agentes del ICE en California

En un momento de la grabación, uno de los activistas se enfrenta verbalmente a uno de los agentes, quien se identificó como puertorriqueño y defendió sus acciones.

La situación resalta la creciente tensión entre las agencias federales de inmigración y los defensores de los derechos humanos.

El video cita a activistas como Stephanie, quienes afirman que agencias como el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) deben retirarse de sus comunidades.

Estos activistas han intensificado sus patrullas en negocios locales, como el centro comercial en el que supuestamente ocurrieron los hechos, para garantizar la seguridad de los inmigrantes y prevenir futuras detenciones.

El video también señala que, según testigos presenciales, no es la primera vez que agentes federales llevan a cabo este tipo de operativos en la zona.

Testimonios no verificados afirman que en una ocasión anterior, otro inmigrante que buscaba empleo también fue arrestado en el mismo lugar.

Inmigrantes viven con miedo e incertidumbre ante las constantes redadas del ICE en California

Esta recurrencia de acciones policiales en áreas específicas ha generado un clima de miedo e incertidumbre entre los residentes.

El video se ha vuelto viral en las redes sociales, alimentando el debate sobre el trato a los inmigrantes y el papel de las agencias federales.

La comunidad de Glendale y los activistas exigen más transparencia y responsabilidad por parte de las autoridades.

El arresto del hombre con discapacidad no solo es un incidente aislado, sino que se ha convertido en un símbolo de la lucha continua por la justicia y la dignidad en las comunidades de inmigrantes.

