Algunos diagnósticos de cáncer en EEUU son asociados a los ataques de las Torres Gemelas

El atentado a la Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001 afectó miles de vidas de muchas formas, incluso de manera indirecta y a largo plazo.

Este ataque de hace 24 años dejó una cifra aproximada de 2 996 muertos y alrededor de 25 000 heridos.

No están, el número de personas afectadas es mucho más amplio.

Aquellos que se encontraban cerca del World Trade Center también sufrieron algunas secuelas tras la caída de estos dos rascacielos.

¿Cómo la caída de las Torres Gemelas provocó ciertas enfermedades?

Los impactos de salud relacionados con el 11 de septiembre son significativos afectaron a miles de personas, incluyendo primeros respondedores, residentes y trabajadores en áreas cercanas al World Trade Center.

De tal manera, el polvo tóxico generado por el colapso de las Torres Gemelas afectó gravemente a las comunidades cercanas al Ground Zero.

Los residentes y trabajadores expuestos al polvo experimentaron un aumento en problemas respiratorios, como asma, bronquitis y otras afecciones pulmonares.

Además, se documentó un incremento en los diagnósticos de diversos tipos de cáncer entre aquellos que estuvieron expuestos, incluyendo cáncer de pulmón y linfoma.

Recientemente, Eric Shawn, corresponsal de Fox News, anunció su diagnóstico de cáncer relacionado con el ataque a las Torres Gemelas.

Son más de 48 mil personas las que han sido diagnosticadas con un padecimiento debido a lo ocurrido la mañana del 11 de septiembre de 2001.

Cabe destacar que existe el Programa de Salud del World Trade Center, el cual es una iniciativa federal diseñada para proporcionar atención médica y apoyo a las personas afectadas por la exposición a toxinas y contaminantes.

