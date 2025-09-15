Una sanción de $3.1 millones: la FAA busca multar a esta compañía por violaciones de seguridad

Suscríbete a nuestros canales

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos anunció que multará a Boeing, como consecuencia de múltiples fallas de seguridad detectadas en sus aeronaves. Estas irregularidades incluyen la pérdida del panel de una puerta en vuelo, incidente que tuvo lugar en una aeronave de Alaska Airlines.

Las investigaciones se centraron en violaciones ocurridas entre septiembre de 2023 y febrero de 2024, periodo que abarca la explosión de un tapón de puerta en un Boeing 737 Max 9 poco después de despegar de Portland, Oregon. En aquel vuelo, no se registraron heridos graves entre los 171 pasajeros y seis tripulantes, y la tripulación logró aterrizar con éxito el avión en el aeropuerto.

Fallas detectadas y supervisión regulatoria

La FAA identificó cientos de violaciones relacionadas con sistemas de calidad en la planta de Boeing en Renton, Washington, así como en la fábrica de su subcontratista Spirit AeroSystems, ubicada en Wichita, Kansas. Entre las irregularidades, se destaca la presión que un empleado de Boeing ejerció sobre un inspector de la unidad ODA para aprobar un 737 Max que no cumplía con los estándares requeridos, con el objetivo de cumplir con los tiempos de entrega.

Respuesta de Boeing y contexto de seguridad

Boeing, con sede en Arlington, Virginia, tiene un plazo de 30 días para responder a la propuesta de multa. La compañía indicó que está revisando la notificación y recordó que desde el año pasado cuenta con un plan supervisado por la FAA para reforzar la gestión de seguridad y calidad en su producción.

Reconoció el incidente de enero de 2024 y afirmó seguir trabajando para mejorar sus procesos. En un comunicado el sábado, Boeing dijo:

“Lamentamos el accidente del tapón de puerta de enero de 2024 y continuamos trabajando para fortalecer nuestra cultura de seguridad y mejorar la calidad y responsabilidad desde el primer momento en todas nuestras operaciones”, dijo la compañía.

