Educación en EEUU: conozca el top 25 de las mejores escuelas secundarias públicas 2025-2026

Las escuelas secundarias en Estados Unidos (EEUU) son cruciales para preparar a los estudiantes para sus próximos pasos, no es una exageración decir que son determinantes en decisión de los estudiantes de si ir a la universidad o ingresar directamente al mercado laboral.

Por esta razón es importante que los padres y representantes conozcan cuáles son las mejores escuelas públicas del país que puedan formar, influenciar e impulsar adecuadamente el futuro de sus hijos.

Un reciente informe realizado por U.S. News & World Report ha revelado detalles sobre un estudio que clasifica a las mejores escuelas secundarias públicas 2025-2026.

Es importante señalar que US News revisó las escuelas públicas en los 50 estados y el Distrito de Columbia para la clasificación de las mejores escuelas secundarias 2025-2026.

Señalan que esto incluye clasificaciones de casi 18.000 escuelas secundarias públicas de más de 24.000 revisadas.

En este sentido, se creó una clasificación que engloba las 25 escuelas que obtuvieron la puntuación más alta en función de su desempeño en varios indicadores de clasificación.

Esto incluye las pruebas estatales y las tasas de graduación.

Lista del top 10 de secundarias públicas

Aiken Scholars Academy: ubicada en Aiken, Carolina del Sur.

Con una matrícula (grados 9-12) de 179 y una proporción de estudiantes por maestros de 30:1.

La tasa de participación de AP en Aiken Scholars Academy es del 100%. La matrícula total de minorías es del 34% y el 31% de los estudiantes proviene de familias con bajos recursos.

The School for the Talented and Gifted (TAG): ubicada en Dallas, Texas.

Con una matrícula (grados 9-12) de 546 y una proporción de estudiantes por maestros de 17:1.

Esta escuela sigue el Programa de Logros Distinguidos del estado y pone énfasis en el plan de estudios de Colocación Avanzada: TAG ofrece 30 cursos AP y los estudiantes deben tomar 12 para graduarse.

Los estudiantes de TAG pueden realizar investigaciones de campo a través de asociaciones con universidades locales, tomar asignaturas optativas como marketing de moda e inscribirse en minicursos como bailes de salón o soplado de vidrio durante los períodos intermedios.

La tasa de participación de AP en Aiken Scholars Academy es del 100%.

Julia R. Masterman Secondary School: ubicada en Filadelfia, Pensilvania.

Con una matrícula (grados 9-12) de 456 y una proporción de estudiantes por maestros de 21:1.

Ocupa el primer lugar dentro de Pensilvania.

Los estudiantes tener la oportunidad de tomar cursos y exámenes de Colocación Avanzada.

La tasa de participación de AP® en la Escuela Secundaria Julia R. Masterman es del 99%.

La matrícula total de minorías es del 60%, y El 100% de los estudiantes proviene de familias con bajos recursos

Haas Hall Bentonville: ubicada en Bentonville, Arkansas

Con una matrícula (grados 9-12) de 282 y una proporción de estudiantes por maestros de 21:1.

Ocupa el primer lugar en Arkansas, los estudiantes tienen la oportunidad de tomar cursos y exámenes de Colocación Avanzada.

La tasa de participación en AP en Haas Hall Bentonville es del 100%.

La matrícula total de minorías es del 53% y el 2% de los estudiantes proviene de familias con bajos recursos.

Albuquerque Institute of Math and Science: ubicada en Albuquerque, Nuevo México.

Con una matrícula (grados 9-12) de 145 y una proporción de estudiantes por maestros de 17:1.

Ocupa el primer lugar en Nuevo México y los estudiantes tienen la oportunidad de tomar cursos y exámenes de Colocación Avanzada (AP).

La tasa de participación en AP es del 100%. La matrícula total de minorías es del 74% y el 3% de los estudiantes proviene de familias de bajos recursos.

Thomas Jefferson High School for Science and Technology: ubicada en Alexandria, Virginia.

Con una matrícula (grados 9-12) de 2,015 y una proporción de estudiantes por maestros de 17:1.

Utiliza un currículo centrado en STEM que culmina con un proyecto de laboratorio técnico para estudiantes de último año.

La escuela ofrece cursos como ciencia del ADN, biología marina avanzada, automatización y robótica, dibujo y diseño arquitectónico, estadística de investigación y cálculo avanzado (AP).

Cuenta con 15 laboratorios de investigación especializados, que abarcan desde astronomía y astrofísica hasta oceanografía y sistemas geofísicos.

Las actividades extracurriculares incluyen clubes como orquesta y baile swing, publicaciones como Teknos, la revista de ciencia, tecnología y matemáticas de la escuela, y una gran variedad de equipos deportivos.

La tasa de participación en AP es del 100%.

Davidson Academy: ubicada en Reno, Nevada.

Con una matrícula (grados 9-12) de 121 y una proporción de estudiantes por maestros de 14:1.

Ocupa el primer lugar en Nevada y los estudiantes tienen la oportunidad de tomar cursos y exámenes de Colocación Avanzada.

La tasa de participación en AP en la Academia Davidson es del 100%.

La matrícula total de minorías es del 72%.

Central Magnet School: ubicada en Murfreesboro, Tennessee.

Con una matrícula (grados 9-12) de 784 y una proporción de estudiantes por maestros de 17:1.

Ocupa el primer lugar en Tennessee y los estudiantes tienen la oportunidad de tomar cursos y exámenes de Colocación Avanzada.

La tasa de participación en AP en la Escuela Central Magnet es del 100%.

La matrícula total de minorías es del 26%.

Signature School: ubicada en Evansville, Indiana.

Con una matrícula (grados 9-12) de 378 y una proporción de estudiantes por maestros de 13:1.

Ofrece cursos de Colocación Avanzada y Bachillerato Internacional, y sus estudiantes superan constantemente los promedios estatales y nacionales en los exámenes de admisión a la universidad.

Los estudiantes pueden elegir asignaturas optativas como el laboratorio de piano. Se espera que todos los estudiantes de Signature School completen un mínimo de horas de servicio comunitario.

La tasa de participación en AP en la Escuela Central Magnet es del 100%.

BASIS Tucson North: ubicada en Tucson, Arizona.

Con una matrícula (grados 9-12) de 226.

Es una escuela chárter que atiende a estudiantes de quinto a duodécimo grado.

Se le considera la escuela preparatoria insignia de un sistema de escuelas chárter públicas con sedes en todo el país.

Los estudiantes de BASIS Tucson North deben comenzar a tomar clases y exámenes de Colocación Avanzada (AP) en noveno grado.

Para el último año de secundaria, pueden participar en el programa AP Capstone o en el programa de la red de escuelas chárter.

Los estudiantes del programa de BASIS toman clases tipo seminario durante dos tercios del año y pueden proponer un proyecto fuera del campus para el último trimestre.

La escuela ofrece diversas actividades, como un club de impresión 3D, coro y baloncesto.

La tasa de participación en AP en la Escuela Central Magnet es del 100%.

Ranking de las mejores del puesto 11 al 20:

International Academy of Macomb: ubicada en Clinton Township, Michigan

Con una matrícula (grados 9-12) de 459 y una proporción de estudiantes por maestros de 83:1.

Pine View School: ubicada en Osprey, Florida

Con una matrícula (grados 9-12) de 685 y una proporción de estudiantes por maestros de 16:1.

Gwinnett School of Mathematics, Science and Technology: ubicada en Lawrenceville, Georgia.

Con una matrícula (grados 9-12) de 1.275 y una proporción de estudiantes por maestros de 16:1.

Academic Magnet High School: ubicada en North Charleston, Carolina del Sur

Con una matrícula (grados 9-12) de 718 y una proporción de estudiantes por maestros de 17:1.

Irma Lerma Rangel Young Women's Leadership School: ubicada en Dallas, Texas

Con una matrícula (grados 9-12) de 292 y una proporción de estudiantes por maestros de 17:1.

Whitney High School: ubicada en Cerritos, California.

Con una matrícula (grados 9-12) de 691 y una proporción de estudiantes por maestros de 26:1.

BASIS Phoenix: ubicada en Phoenix, Arizona

Con una matrícula (grados 9-12) de 285.

Nikola Tesla STEM High School

Con una matrícula (grados 9-12) de 601 y una proporción de estudiantes por maestros de 21:1.

Oxford Academy: ubicada en Cypress, California.

Con una matrícula (grados 9-12) de 831 y una proporción de estudiantes por maestros de 25:1.

The Science Academy STEM Magnet: ubicada en North Hollywood, California.

Con una matrícula (grados 9-12) de 226 y una proporción de estudiantes por maestros de 24:1.

Es importante señalar que los rankings de U.S. News & World Report son extremadamente populares e influyentes, a pesar de no considerarse inmutables, en el área de la educación, pueden ser tomados como un reflejo cercano a la realidad.

