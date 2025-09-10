Vacuna rusa contra el cáncer arroja eficacia del 100%: esto es lo que se sabe

Suscríbete a nuestros canales

El suero ruso EnteroMix, considerado como “una vacuna contra el cáncer”, ha superado las pruebas pertinentes y podría estar listo para ser puesto a disposición del gran público.

El medio EuroNews, afirmó que en junio las autoridades rusas anunciaron que esta 'vacuna' para combatir la progresión de determinados tipos de cáncer, había arrojado una eficacia del 100% en los algunos ensayos preclínicos (pruebas de laboratorio y sobre animales, no seres humanos), refiere 20 minutos.

Sin embargo, se trata de resultados prometedores, pero no significan que el fármaco esté listo para su uso clínico en el público: más bien, lo que permiten es que los estudios sobre seres humanos que, con tiempo, sí que podrían conducir a su aprobación final.

Estos es lo que se sabe sobre la vacuna

Según medios internacionales, el suero mostró una eficacia del 100% en ensayos preclínicos con animales para combatir ciertos tipos de cáncer.

El tratamiento, creado junto al Instituto Engelhardt, combina cuatro virus no patogénicos que destruyen células cancerígenas y activan la inmunidad antitumoral.

Los resultados van desde frenar el crecimiento del tumor hasta su desaparición total, sin efectos adversos graves.

A pesar de haberse definido como 'vacuna', el término puede llevar a confusión, ya que no es tal en sentido clásico. No es una herramienta preventiva, sino un tratamiento inmunoterapéutico para pacientes que ya tienen cáncer.

Más estudios

El Centro Radiológico Nacional de Investigación Médica del ministerio de Sanidad de la Federación Rusa comenzó los ensayos de fase I hace pocos meses, con una participación de 48 personas, y por ahora no se ha hecho pública más información al respecto.