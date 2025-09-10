¡Arepas gratis en Nueva York! Famosa franquicia venezolana dará tremendo regalo este día

Suscríbete a nuestros canales

El sabor venezolano sigue conquistando la Gran Manzana con la llegada del restaurante Budare Café, que se prepara para ser la primera arepera venezolana que operará las 24 horas del día en Nueva York.

La inauguración está programada para este sábado, 13 de septiembre, a partir del mediodía, y para celebrarlo, los propietarios regalarán 1 000 arepas a los primeros comensales.

Ubicado en el 9406 de la avenida Roosevelt, el local ofrecerá un menú clásico que incluye arepas de carne mechada, pollo, pernil y queso, además de música en vivo.

Sabor criollo

La apertura de Budare Café es un reflejo de la creciente influencia gastronómica venezolana en la ciudad. En los últimos años, el éxodo masivo de venezolanos impulsó la aparición de una variedad de establecimientos culinarios que sirven platos tradicionales.

Estos locales también están dejando su huella en el panorama culinario local. Muchos de estos negocios alcanzaron reconocimiento internacional, demostrando el talento y la calidad de la cocina venezolana.

Restaurantes venezolanos exitosos en EE. UU.

Casa Ora : fundado por el chef venezolano Ivo Díaz, este restaurante en Nueva York fue el primero de su tipo en ser destacado en la prestigiosa Guía Michelin. Díaz también abrió Lulla’s Bakery & Cocktails, la primera panadería venezolana en Brooklyn.

: fundado por el chef venezolano Ivo Díaz, este restaurante en Nueva York fue el primero de su tipo en ser destacado en la prestigiosa Guía Michelin. Díaz también abrió Lulla’s Bakery & Cocktails, la primera panadería venezolana en Brooklyn. Mita : los venezolanos Tatiana Mora y Miguel Guerra han llevado la gastronomía vegetariana a otro nivel. Su restaurante en Washington D.C. recibió una estrella Michelin, un honor que subraya su innovación y calidad.

: los venezolanos Tatiana Mora y Miguel Guerra han llevado la gastronomía vegetariana a otro nivel. Su restaurante en Washington D.C. recibió una estrella Michelin, un honor que subraya su innovación y calidad. Imperfecto : el chef venezolano Enrique Limardo también ha sido reconocido con una Estrella Michelin por este restaurante.

: el chef venezolano Enrique Limardo también ha sido reconocido con una Estrella Michelin por este restaurante. Cachapas y Más: este popular restaurante familiar en el barrio de Washington Heights ha deleitado a sus clientes con la comida venezolana durante 14 años, consolidándose como un ícono de la comunidad.

Oferta gastronómica variada

El aumento de la migración venezolana en la ciudad de Nueva York enriquece significativamente la oferta gastronómica de la ciudad. Lo que comenzó como un esfuerzo por replicar sabores de casa, se transformó en un impacto notable en la escena culinaria.

Los restaurantes venezolanos están ganando clientes que buscan algo más que las tradicionales hamburguesas o pizzas.

La arepa, la cachapa y otros platos se volvieron populares entre neoyorquinos de diversas culturas, lo que demuestra que la cocina venezolana se integra y prospera en uno de los mercados más competitivos del mundo.

