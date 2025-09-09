El sueño americano: los préstamos del gobierno que pocos conocen para comprar una casa en EE. UU.

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno federal pone a disposición de quienes desean adquirir una vivienda distintas alternativas de préstamos y asistencia hipotecaria, destacando entre sus opciones los préstamos respaldados por la Administración Federal de Vivienda (FHA).

La información aquí presentada fue obtenida del portal web oficial del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD).

Existen diversas modalidades para acceder a financiamiento que faciliten la compra de un hogar, cada una con criterios y condiciones que varían según las características del solicitante y del inmueble deseado. Entre ellas, los préstamos FHA cuentan con particularidades que los hacen accesibles para muchos compradores.

Préstamos FHA: características y requisitos

Este tipo de financiamiento está asegurado por el Gobierno federal, lo que se traduce en condiciones menos estrictas para la aprobación, incluyendo la aceptación de puntajes de crédito bajos, montos iniciales reducidos y menores costos de cierre. Estos préstamos son una opción común para quienes adquieren casa por primera vez.

Para calificar, los solicitantes deben contar con un puntaje de crédito, aunque no demasiado alto, y elegir una propiedad que cumpla con los límites establecidos para los préstamos FHA. Adicionalmente, es necesario tramitar la solicitud a través de un prestamista aprobado por esta entidad.

Programas estatales y asesoría especializada

Los Estados Unidos también ofrecen programas específicos que varían según cada estado y pueden incluir diferentes requisitos y beneficios para la compra de vivienda.

Para quienes buscan información puntual sobre estas alternativas, el portal del HUD dispone de recursos para conocer las opciones locales disponibles.

Asimismo, el HUD facilita el contacto con asesores de vivienda para orientar sobre los procesos y apoyos vigentes. Los interesados pueden acceder a listados de prestamistas autorizados y recibir asesoría en español mediante canales oficiales.

